Dans les espaces publics, l’éclairage extérieur est indispensable pour assurer la sécurité des biens, mais aussi des personnes lors de leurs déplacements et activités nocturnes. Il joue également un rôle décoratif quand il illumine les parcs, jardins et façades des bâtiments pour les embellir et les scénariser. Néanmoins, en transformant la nuit en crépuscule permanent, l’utilisation excessive de ces lumières artificielles peut avoir un impact négatif sur la biodiversité et la santé humaine. Dès lors, tenir compte de ces nuisances dès la conception ou la rénovation d’installations s’impose pour les prévenir voire les réduire, tout en réalisant des économies d’énergie non négligeables.

Pour baliser, sécuriser ou sublimer tous les espaces extérieurs (hôtellerie, restauration, résidentiel, commercial, tertiaire…), Sylvania présente aujourd’hui une large gamme de luminaires LED au service d’un éclairage esthétique, durable et raisonné.

Luminaires extérieurs SYLVANIA : respecter pour mieux révéler

Depuis plusieurs années, la réglementation en matière d’éclairage extérieur ne cesse d’évoluer. Ce dernier doit désormais répondre aux exigences définies par :

l’arrêté du 20 avril 2007 relatif à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite qui précise que les cheminements extérieurs accessibles doivent disposer d’un éclairement moyen horizontal d’au moins 20 lux,

l’arrêté du 27 décembre 2018 lié à la prévention, la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses qui fixe un certain nombre d’obligations à respecter en fonction du type d’installations (publique, privée) et des applications (éclairage destiné à favoriser la sécurité des déplacements, éclairage extérieur des bâtiments non résidentiels, mise en lumière des parcs et jardins…). Parmi ces caractéristiques imposées figurent des horaires d’allumage/d’extinction, la densité surfacique de flux afin de limiter les sur-éclairements et des contraintes techniques telles que l’ULR nominal, le code flux CIE… ou encore une température de couleur ≤ 3000 K.

Quelles que soient les applications, Sylvania offre une large gamme de luminaires LED performants pour répondre à tous les besoins d’éclairage extérieur, dans le respect des réglementations en vigueur.

Orienter avec INTERRATA et START BOLLARD IP65

Les nouveaux encastrés de sol LED Interrata sont spécialement conçus pour un éclairage vertical hautes performances (flux lumineux jusqu’à 2075 lm). Proposés en 4 diamètres (de 100 à 260 mm), ils sont disponibles en version fixe et à inclinaison variable, de +/- 30 degrés dans les deux sens, pour offrir un réglage plus précis de l’éclairage selon les applications. Composé d’un anneau rond en acier inoxydable et de vis anti-vandalisme, chaque luminaire bénéficie d’une grande robustesse quelles que soient les conditions météorologiques (température de fonctionnement de -20 à +45°C). Résistants au choc (protection IK10), certains modèles peuvent même supporter une charge statique maximale jusqu’à 2 000 kg et conviennent donc parfaitement pour les zones à trafic piétonnier et routier. Outre leur pot d’encastrement qui rend encore plus rapide leur installation, ils sont fournis avec un pré-câblage de 2 mètres qui assure l’étanchéité.



Avec leur forme cylindrique (168 mm de diamètre), leur design élégant et leur finition noire, les bornes START Bollard IP65 apportent une touche contemporaine aux espaces extérieurs tels que les zones commerciales ou résidentielles collectives. Elles sont disponibles en version basse (0,5 m) ou haute (1 m). L’angle de faisceau de 60° dirige leur flux lumineux de 1100 lm vers le bas, permettant de répondre ainsi aux exigences réglementaires. Dotées d’un corps en aluminium hautement résistant au brouillard salin (test 1000 heures) et aux chocs (IK10), elles trouvent leur place aussi bien en ville que dans les régions en bord de mer.



À la fois fonctionnels et esthétiques, Interrata et START Bollard IP65 doivent, pour répondre à la réglementation en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, être installés avec une distance d’implantation respectivement de 2 mètres pour les encastrés de sol, et de 2,50 à 5 m pour les bornes selon le modèle (bas ou haut).