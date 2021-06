Sytème Geberit Meplafix et Volex, soyons raccords !

Le raccordement est une étape très importante dans l’installation des équipements sanitaires. Des solutions existent pour l’assurer de façon fiable, rapide et efficace.

Les raccords Geberit MeplaFix sont des raccords avec un joint torique prémonté qui s’adaptent sur tous les appareils sanitaires Geberit en ½“. Facilement identifiables grâce à un capuchon bleu, ils ont été conçus pour apporter fiabilité et gain de temps sur les chantiers. Une fois vissés jusqu’en butée, ils assurent une étanchéité sans faille, sans passer par une étape supplémentaire (et sans couple de serrage requis). De plus, les raccords Geberit MeplaFix permettent de s’affranchir d’une étanchéité type filasse, téflon ou joint plat. Ces raccords sont disponibles en coudés 90° ou droits en ø 16 mm et 20 mm.

UNE IDÉE QUI N’EN FINIT PAS !

La nourrice de distribution Geberit est une autre solution garantissant rapidité et simplicité de mise en œuvre. Idéale pour la distribution de l’eau potable, elle se monte sans outil ! Modulable, elle permet de choisir le nombre de départs nécessaires aujourd’hui et de le changer demain pour répondre aux futurs besoins de l’installation.

DE 16 À 63 MM

Les systèmes d’alimentation multicouches ont fait la preuve de leur fiabilité dans le temps et ont fini par conquérir de nombreux professionnels. Le système Geberit Volex testé, éprouvé et certifié NF545 est composé de tubes multicouches particulièrement robustes qui résistent à des pressions supérieures à la norme de 15 bars. Faciles à cintrer, ils se posent avec une large gamme de raccords pour toutes les applications sanitaires et de chauffage et sont disponibles sur une gamme de diamètres de 16 à 63 mm.

