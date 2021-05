Réchauffer une ambiance scandinave ? Avec un tapis à vos mesures aux motifs résolument modernes, la pièce se transforme en un espace de détente apaisant. Udirev, collection Nature, gamme Pavillon Color. Tapis à vos mesures tissé à plat, finition galonnée.

Lassé des tapis d’Orient jamais de la bonne taille ? Pas les moyens de s’offrir un tapis d’éditeur ? Envie d’un tapis raffiné spécialement fabriqué à vos dimensions à prix accessible ? Carré, rectangulaire, rond ou même à votre forme ? Udirev met à votre disposition son atelier de confection de tapis à vos mesures pour embellir tous les sols.

Le groupement de distributeurs de revêtements de sol Udirev propose des tapis coupés à la mesure du client bénéficiant de finitions haut de gamme. Réalisés dans un atelier dédié à Aulnay-sous-Bois, ces tapis Made in France sont confectionnés, au centimètre fini, par une équipe de huit couturiers chevronnés. Ce savoir-faire artisanal, qui n’a cessé de s’enrichir au fil des ans, séduit par l’élégance et la qualité de ses finitions, par ses prix doux et par ses délais de livraison très courts (délai moyen de 10 jours).



Confort et Nature : Udirev dévoile deux nouvelles collections de tapis à vos mesures Udirev lance deux nouvelles collections de tapis à vos mesures. Baptisées Confort et Nature, elles s’inscrivent dans les grandes tendances de la mode maison et subliment tous les sols.

Collection CONFORT

La nouvelle collection Confort comporte un large choix de coloris déclinés en 5 variétés de moquettes tuftées à velours épais, extrêmement douces au toucher grâce à des fibres nouvelle génération très fines. Tous les tapis à vos mesures de cette collection peuvent bénéficier de la finition Antigliss.

La GAMME LANGEAIS présente 6 nuances de moquette fabriquée avec une fibre nouvelle génération très soyeuse.

La GAMME SAUMUR se compose de 8 teintes de moquette très douce et ultra confortable aux tonalités pastels.



Idéal pour accompagner des réveils en douceur, un tapis tufté velours saxony très doux sous les pieds et confortable à la marche.

Udirev, collection Confort, gamme Saumur.

Tapis à vos mesures tufté velours saxony, finition rembordée.

La GAMME CHINON propose 7 coloris de moquette lignée ton sur ton élégante.

La GAMME AMBOISE se décline en 4 couleurs de moquette très épaisse au toucher cotonneux.



Pour apporter de la chaleur à ce salon, le parquet en bois clair est décoré d’un beau tapis tufté en velours épais au toucher cotonneux.

Udirev, collection Confort, gamme Amboise.

Tapis à vos mesures tufté velours épais, finition galonnée.