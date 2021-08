Une année 2021 très dynamique pour le réseau UDIREV

Le premier groupement de distributeurs indépendants de revêtements de sols voit son chiffre d’affaires progresser de plus de 10% pour la période de janvier à avril 2021, par rapport à la même période en 2019. Toutes les typologies de sols profitent de ce dynamisme.

Une progression à deux chiffres pour ce début d'année

Pour le premier quadrimestre 2021, le chiffre d’affaires (CA) cumulé des dix associés UDIREV s’élève à 81,27 millions d’euros contre 73,63 millions d’euros à période comparable en 2019, soit une progression de 10,37%. Le réseau a également progressé en termes d’effectifs avec 760 collaborateurs en 2021 contre 720 en 2019, et d’implantation avec 86 points de vente en 2021 contre 80 en 2019.



« Pour ces premiers chiffres, nous avons choisi de comparer nos performances avec celles d’une année “normale“ à savoir 2019, 2020 étant pour nous une année blanche. La progression est donc significative. Elle est le fruit notamment d’un nouvel intérêt des particuliers pour leur habitat qu’ils souhaitent plus confortable. Nos solutions acoustiques LIBERTY ont reçu un excellent accueil et boostent les ventes de dalles et lames vinyles. Nous constatons également un retour en grâce des sols textiles, portés par notre offre de tapis sur mesure confectionnés en région parisienne » commente Marc Azoulay, Directeur adjoint de UDIREV.

Une répartition des ventes toujours dominée par les solutions PVC

Les solutions vinyles continuent de remporter les suffrages : 29,50 % du CA du premier quadrimestre est généré par les sols PVC en rouleaux et 32% par les dalles et lames vinyles (LVT).

Les parquets et stratifiés représentent 17,40 % des ventes.

Les sols textiles (moquettes, fibres végétales et tapis sur mesure) représentent 16,40 % du CA.

« UDIREV se préoccupe de plus en plus de son impact RSE. En ce sens nous avons entrepris plusieurs démarches concrètes, avec notamment la volonté de relocaliser une partie du sourcing en Europe (nouvelles gammes dès 2022) et la mise en place d’un programme de reforestation avec l’ONG We Forest. Pour accompagner le dynamisme remarquable de ce début d’année 2021, LIBERTY a signé un sponsoring voile avec le navigateur Kito de Pavant, lui-même engagé aux côtés de Reforest’Action sur la Transat Jacques Vabre » ajoute Marc Azoulay.