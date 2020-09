Prétendre utiliser des « matériaux de qualité » est une chose. Le prouver en est une autre. Afin de préserver la santé des utilisateurs et diminuer l’impact de ses produits sur la planète, Tarkett utilise la méthodologie Cradle to Cradle® pour éco-concevoir des revêtements de sol sains et durables.

Tarkett éco-conçoit ses revêtements de sol selon les principes Cradle to cradle®

Depuis 2011, Tarkett travaille avec un laboratoire indépendant, l'EPEA, pour que la méthodologie Cradle to Cradle® soit appliquée à l'ensemble de ses produits. En d'autres termes, cela signifie que Tarkett prend en compte l'impact environnemental et social de ses produits aujourd'hui mais aussi pour l'avenir : chaque matériaux doit pouvoir être réutilisable dans un futur processus de fabrication. C'est ainsi que Tarkett améliore chaque année l'impact carbone de ses produits et contribue à maintenir la qualité de l'air intérieur des espaces.

La certification Cradle to Cradle Certified™ valide l'approche d'éco-conception sur la base de 5 critères : matériaux sains, réutilisation des matériaux, énergies renouvelables et gestion du carbone, gestion de l'eau, et équité sociale.



100% des revêtements de sol Tarkett sont sans phtalate pour des espaces plus sains

Les phtalates sont des plastifiants qui assouplissent les matériaux comme le PVC. Bien que l'utilisation de certains phtalates ne soit pas controversée, d'autres auraient un effet nocif sur la santé. Malgré l'absence de preuve scientifique, le seul fait que les phtalates suscitent des débats, a suffi à Tarkett pour les supprimer de tous ses revêtements de sol en vinyle*. Les plastifiants utilisés par Tarkett sont les mêmes que ceux de l'industrie des jouets et des contenants alimentaires.



*Produits en Europe, en Amérique du Nord, en Serbie et en Chine.

Tarkett, transparent sur la composition et l'impact environnemental de ses produits

Tarkett a créé des outils afin de donner des informations détaillées à ses clients sur les matériaux qu'il utilise et leurs impacts basés sur l'analyse du cycle de vie :

FDES (fiches de données environnementales et sanitaires) individuelles (disponibles ici)

(disponibles ici) Material Health Statements* (MHS). Unique sur le marché, la MHS est une déclaration scientifique vérifiée de façon indépendante qui met en évidence les risques pour la santé et les dangers des matériaux dans un produit, jusqu'au niveau le plus faible (sur demande ici). Par cette évaluation, l'objectif de Tarkett est de sélectionner en continu des matériaux sûrs, sains et bénéfiques pour l'homme et l'environnement et qui peuvent être recyclés.

Robuste, durable et recyclable à l'infini : trois raisons pour laquelle Tarkett utilise le PVC

L'une des meilleures manières de préserver l'avenir de notre planète est de sélectionner un produit durable et qui peut être recyclé presque à l'infini. C'est la raison pour laquelle Tarkett utilise le PVC pour les revêtements de sol. C'est un matériau durable qui peut supporter de nombreuses années d'utilisation sans devoir être remplacé. Le PVC a également des propriétés isolantes et est parfaitement adapté aux espaces extrêmement sollicités ayant des exigences spécifiques pour l'entretien. C'est donc un excellent choix pour des environnements comme les hôpitaux et les écoles où l'hygiène est cruciale.

