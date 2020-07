Tarkett, un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, rejoint le réseau Clean Hospitals afin de contribuer à la promotion de l’hygiène hospitalière et des bonnes pratiques en termes de nettoyage et désinfection dans le monde.

Chaque année dans le monde, des millions de patients1 contractent, lors de leur séjour à l’hôpital, une infection nosocomiale2, dont la plupart pourraient être évitées. Clean Hospitals a pour vocation de mettre l’accent sur l’importance de l’hygiène dans l’environnement hospitalier et d’améliorer la sécurité du patient.



Présidée par le Professeur Didier Pittet des Hôpitaux Universitaires de Genève et expert auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé, Clean Hospitals est une association à but non lucratif qui réunit universités, établissements de recherche, industriels, et hôpitaux de différents pays.



Tarkett dispose de plus de 70 ans d’expérience dans le secteur de la santé et équipe un hôpital sur deux en Europe. Le Groupe entend ainsi apporter son expertise du sol aux différents groupes de travail de Clean Hospitals et contribuer aux travaux de recherche sur les protocoles de nettoyage et de désinfection des sols.



Fabrice Barthélemy, Président du Directoire de Tarkett, a déclaré : “ La lutte contre les infections liées aux soins et la résistance aux agents antimicrobiens sont deux défis majeurs du monde hospitalier, enjeux exacerbés par la pandémie de la Covid 19. Rejoindre le réseau Clean Hospitals est un engagement important auprès de la communauté hospitalière, et nous avons à coeur d’accélérer la diffusion des meilleures pratiques de nettoyage des sols dans le respect de la santé et l’environnement. L’approche scientifique et collaborative de Clean Hospitals, centrée sur la qualité de vie et la sécurité des patients et du personnel hospitalier, correspond parfaitement à notre engagement de « Human- Conscious Design », plaçant l’humain au coeur de la conception de nos sols. »



Le Professeur Pittet ajoute : « La plus belle réussite de Clean Hospitals, c’est d’être capable de rassembler les acteurs du monde de l’hygiène environnementale autour d’un même objectif, afin de prendre les décisions appropriées. Ce partage d’expérience et de connaissance est la clef et fait l’unicité de cette initiative. Collaborer avec toutes les parties prenantes nous permet d’être réactif en tant que réseau, quand il y a par exemple un besoin de susciter une prise de conscience, pour la recherche et l’innovation, ainsi que pour soutenir l’éducation et la formation. Cette initiative s’investit dans le but de rendre les établissements de santé plus sûrs en renforçant et en rationalisant l’hygiène environnementale. Clean Hospitals est heureux d’accueillir Tarkett. Cette collaboration apportera un nouveau domaine d’expertise au sein du réseau et l’on sait que la diversité est une richesse. »

Soutenir la communauté de la santé par une approche responsable de la conception des sols, mettant l’humain au coeur du design : « Tarkett Human-Conscious Design™ »

Depuis des décennies, Tarkett développe des solutions innovantes de revêtements de sol en plaçant les utilisateurs au coeur de sa démarche : patients, soignants, équipes de nettoyage.



En 2013, Tarkett a décidé de ne plus intégrer de biocides dans la composition de ses sols et promeut les meilleurs standards de nettoyage et de désinfection par une utilisation raisonnée des désinfectants. Cette initiative pionnière contribue ainsi à réduire le risque inhérent à l’utilisation abusive et inappropriée des biocides entraînant un effet de résistance aux antimicrobiens.



À travers cette collaboration, l’objectif de Tarkett est de contribuer au développement et à la diffusion des protocoles de nettoyage les plus efficaces et respectueux de la santé, de l’environnement et de la biodiversité en limitant l’utilisation abusive des biocides.

Clean Hospitals et Tarkett : une approche collaborative au service d’une meilleure hygiène dans l’environnement hospitalier

La pandémie Covid-19 a révélé non seulement le rôle fondamental des équipes de nettoyage dans les établissements de santé mais aussi l’importance de l’application rigoureuse des protocoles.



L’objectif de Clean Hospitals est d’élever les standards afin d’améliorer l’hygiène hospitalière au travers d’une approche scientifique, fondée sur des preuves. Les travaux de Clean Hospitals réalisés au profit de la santé publique ont pour vocation d’améliorer la prévention et le contrôle des infections liées aux soins et de réduire l’antibiorésistance.



