La société elm. leblanc / Bosch Thermotechnologie a réuni, le mardi 29 janvier dernier à l’Hôtel Salomon de Rothschild à Paris, un public de 400 professionnels. Le thème de la soirée, « Un monde d’innovations », a permis de dévoiler l’expertise industrielle, les développements autour de l’industrie du futur et les investissements en Recherche & Développement. La société a également présenté les nouvelles gammes de chaudières murales elm. leblanc et Bosch pour la décennie à venir et la nouvelle génération de climatiseurs réversibles pour les marchés résidentiel et tertiaire. L’entreprise a réaffirmé sa forte présence sur le segment chauffage grosse puissance pour les marchés tertiaire et industriel. Enfin, elle a souligné les cinquante ans d’expérience et d’expertise de son Service-Après-Vente.