Technoform toujours plus proche de vous à Batimat

Du 30 septembre au 3 octobre nous vous donnons rendez vous au salon Batimat. Nous y mettrons en avant notre engagement continu en faveur de l'innovation, de la durabilité et de la proximité avec nos clients.

Notre présence marque le dévoilement de notre projet d'usine pensé pour être le plus durable possible et notre volonté de renforcer notre lien avec vous, professionnels de la construction.

Chez Technoform, l'éco-responsabilité est au coeur de notre ADN. Nous sommes fiers de présenter nos initiatives durables qui reflètent notre engagement envers l'environnement et les générations futures. De la conception à la fabrication jusqu’à la livraison, nous nous efforçons d'intégrer des pratiques respectueuses de l'environnement pour réduire notre empreinte écologique et promouvoir un avenir plus vert.

Nous continuons également à proposer des solutions toujours plus performantes et fiables. Nous cherchons sans cesse à repousser les limites de l'efficacité énergétique, offrant à nos clients des solutions à la pointe de la technologie pour répondre aux défis actuels du secteur de la construction.

Mais au delà de nos produits et de nos initiatives, Technoform souhaite également créer des moments de partage et d'échange. Notre zone de convivialité sur le stand sera l'occasion de se retrouver, d'échanger des idées et de renforcer nos liens. Parce que chez Technoform, nous croyons que le véritable progrès se réalise ensemble, dans un esprit d'engagement et de collaboration.

Rejoignez-nous à Batimat 2024 pour découvrir comment Technoform façonne l'avenir de la construction, un pas à la fois, vers un monde plus durable, performant et humain.



