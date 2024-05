L’édition 2024 du catalogue Forbo Flooring vient de paraître !

La couverture de ce nouvel opus, avec la mise en avant de son emblématique Marmoleum, composé jusqu’à 97 % de matières premières d’origine naturelle, incarne la volonté de Forbo Flooring d’aller toujours de l’avant et faire « un pas vers la nature de demain », se positionnant comme « leader des solutions d’avenir ». Quant aux nouveautés, la technologie Flotex next ainsi que la collection inédite Flotex advance, de même que la solution complète sol & mur pour pièces d’eau Sarlibain et le nouveau Marmoleum solid témoignent de l’attention que Forbo Flooring porte à se renouveler et innover sans cesse.

Un condensé de créativité et de technicité édité à 7.000 exemplaires et consultable en version digitale.

Un outil complet et intuitif

Le catalogue Forbo Flooring accompagne au quotidien toute la chaîne des professionnels, des prescripteurs aux artisans, en passant par les négociants. Chacun y puise des conseils en fonction de ses projets, qu’il s’agisse d’identifier le revêtement le plus adapté au lieu où il sera mis en œuvre (avec croquis, nuanciers graphiques et photos d’ambiance), d’en connaître ses performances techniques ou ses atouts en termes de Développement Durable (notamment afin de répondre aux certifications des bâtiments telles que LEED®, BREEAM® ou HQE®).

Cette année, focus est fait, dès les premières pages, sur le concept exclusif de Fast Flooring qui intègre l’ensemble des solutions de l’expert en sols souples prévalant une pose libre, sans colle ni adhésif. Et les références s’avèrent de plus en plus nombreuses aux côtés de l’historique Modul’up (Allura click et flex, Flotex next, Colorex plus, Coral...), répondant parfaitement aux enjeux actuels du marché de la construction : délais de chantiers raccourcis, rentabilité optimisée, certifications environnementales plébiscitées.

Par ailleurs, le professionnel se verra proposer de recevoir des échantillons, commander au plus près du lieu de ses travaux, bénéficier d’une assistance chantier, recycler ses chutes de revêtements, ses échantillons libres et ses anciens books ou encore suivre une formation.

Des inédits sous le sceau de la sérénité (des agencements) et de la simplicité (de mise en œuvre)

Deux nouveautés reflètent les valeurs intrinsèques de Forbo Flooring.

À gauche : Marmoleum solid concrete drift et concrete silt

À droite : Flotex vision meadow field

Le linoléum Marmoleum solid, tout d’abord, parce que « les matériaux naturels sont les fondements de demain », entend connecter l’environnement extérieur à celui intérieur afin de se détendre, se ressourcer, gagner en sérénité...

Composition à partir d’huile de lin, résine de pin, farine de bois, jute... intégrant jusqu’à 68 % de produits biosourcés d’origine végétale et jusqu’à 54 % de matériaux renouvelables, recyclabilité optimisée (via le Programme Tournesol), durabilité exemplaire (renforcée par le traitement de surface nouvelle génération Topshield pro), décors qui s’inspirent de la terre et des matériaux bruts comme la roche et le bois par exemple : tout concoure à l’ériger en véritable ode à la nature !



Le textile floqué Flotex next, ensuite, rejoint la famille des solutions en pose 100 % libre, dont Forbo Flooring s’avère leader. En effet, grâce à l’usage de la bande de jonction Modul’up, Flotex bénéficie désormais d’une pose non collée, facile, rapide et économique. À la clé, une réduction des coûts de mise en œuvre et du temps d’immobilisation des locaux1, tout en préservant les performances de résistance, durabilité et confort qui font la réputation de la gamme Flotex.

À gauche : Flotex advance latitude linen et latitude tempest

À droite : Sarlibain - Sol : Surestep wood grey oak. Mur : Onyx+ marble white et Onyx+ uni ivory

D’ailleurs, forte de son succès, celle-ci accueille une toute nouvelle référence, Flotex advance qui présente l’avantage d’une mise en œuvre plurielle, en lés (pose collée ou 100 % libre, là-encore grâce à la construction Flotex next) et en dalles (pose poissée), intégralement disponible en stock. Côté décors, Latitude, inspiré des filigranes, et Code, très typographique, insufflent de l’audace aux projets d’agencements, dans un esprit résolument contemporain.



Enfin, conjuguant toujours l’innovation à la recherche de praticité autant que d’esthétique, Forbo Flooring dévoile dans les pages du catalogue 2024 son dernier système complet sol & mur pour douches et pièces d’eau, Sarlibain. Associant le revêtement mural Onyx + et le revêtement de sol Surestep, Sarlibain joue la carte de l’harmonie et garantit une étanchéité optimale de l’ensemble (classement E3), une sécurité maximale grâce à la propriété anti-glisse des revêtements (R10 - ESb - ESf) et des contrastes de Valeurs de Réfléxion Lumineuse (LRV) adaptés aux personnes en situation de handicap ou de mobilité réduite. Ce concept de douche intégrant revêtements de sol & mur, sans bac, convient idéalement aux salles de bains des établissements de santé, EHPAD, résidences seniors ou encore en hôtellerie, répondant également aux normes d’accessibilité PMR des logements neufs.

1 - Gain de temps de 20 % à la première installation et jusqu’à 60 % pour les travaux de rénovation.

