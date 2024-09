Technoform Insulation Solutions : Innover pour des bâtiments plus durables

Fondée en 1969, Technoform est spécialisée dans la conception et la production de profilés thermoplastiques pour fenêtres, portes et façades en aluminium. Aujourd’hui, la division Insulation Solutions est fière de proposer des barrettes de rupture de pont thermique à haute performance, garantissant une isolation thermique optimale pour les constructions modernes. Ces solutions jouent un rôle clé dans la réduction des pertes énergétiques, permettant ainsi de créer des bâtiments plus durables et efficaces.

À Batimat 2024, nous dévoilerons notre nouvelle usine dédiée aux solutions d’isolation, conçue pour minimiser son empreinte écologique tout en renforçant notre proximité avec nos clients. Ce projet incarne notre engagement envers l’innovation durable et nous permet de nous rapprocher de nos clients pour leur offrir un service toujours plus engagé et personnalisé.

Nous vous invitons à venir sur notre stand pour découvrir comment nous pouvons, ensemble, relever les défis énergétiques de demain. Que vous soyez à la recherche de solutions standardisées ou sur-mesure, notre équipe est prête à vous accompagner dans le développement de vos projets les plus ambitieux.

Pourquoi visiter notre stand ?

Venez découvrir comment notre nouvelle usine de solutions d’isolation renforce notre engagement envers la durabilité et consolide notre proximité avec vous. Rencontrez notre équipe et mettons ensemble en œuvre dès aujourd’hui les solutions dont vous aurez besoin demain.

Prêts à échanger sur vos projets ? Venez rencontrer nos experts sur le stand D040, Hall 4.

