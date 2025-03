Une collaboration d'exception pour une boutique de luxe

Pour concevoir cet espace sensoriel unique, la Maison Goutal a fait appel aux agences apanache (design) et TAOS (réalisation), spécialisées dans l'aménagement de boutiques haut de gamme et le merchandising de luxe. Leur mission était claire : sublimer l’univers de la marque et offrir une expérience immersive aux amateurs de parfums d'exception.

HIMACS, un matériau innovant au service du design

Le choix des matériaux était un enjeu crucial pour concrétiser cette vision. HIMACS, matériau solide de nouvelle génération, s'est imposé comme une évidence grâce à ses propriétés uniques :

Thermoformable , il permet des designs audacieux et sur-mesure.

, il permet des designs audacieux et sur-mesure. Surface sans joints visibles , pour un rendu esthétique et hygiénique parfait.

, pour un rendu esthétique et hygiénique parfait. Robustesse et durabilité , essentielles dans l'univers du retail de luxe .

, essentielles dans l'univers du . Toucher soyeux, idéal pour sublimer l’expérience sensorielle des visiteurs.

Un design sur-mesure pour une expérience immersive

Les plateaux de présentation ont été réalisés en HIMACS Nougat Cream, avec des finitions exclusives reprenant un motif de godron inversé. Ce détail raffiné met en valeur les flacons emblématiques de la Maison Goutal, renforçant l'identité visuelle de la marque.

Pour accentuer cet univers d'exception, l'artiste Armindo Alves a imaginé un traitement de surface unique, applicable sur toutes les formes, même courbes. Parmi les défis techniques relevés : le cintrage de bandes de 8 cm de Raywal 45 pour habiller la tranche lumineuse du comptoir central et l’application à la main d'un enduit Ressource à la chaux talochée sur les murs et le plafond.

Un concept retail avant-gardiste

Selon Alexandre Added, fondateur de TAOS Paris, ce projet a permis de réinventer l'image de la boutique Goutal, en conjuguant esthétique raffinée et fonctionnalité optimisée. "Cette transformation propulse la marque dans une nouvelle ère, tout en respectant son héritage. L'espace, fidèle aux rendus de synthèse initiaux, offre une expérience olfactive immersive et renforce le prestige de la Maison Goutal."

Avec cette rénovation, la boutique Goutal devient plus qu'un simple point de vente : un véritable écrin d’émotion et de raffinement, à l'image de ses fragrances iconiques.