Le système de toiture chaude en zinc non ventilée dispose désormais d’un DTA, après un ATEX délivré il y a 3 ans, pour sa solution avec isolant d’épaisseur maximale totale de 260 mm. Il est le seul sur le marché pour les bâtiments de faible moyenne hygrométrie (immeubles de bureaux, locaux industriels, équipements scolaires et sportifs, logements collectifs et individuels, centres commerciaux…).

Il associe une couverture en ZINC PLUS à joint debout avec une isolation en laine minérale rigide (forte densité) sur élément porteur acier ou bois. Le ZINC PLUS est est protégé en sous face par une laque composite de 60 microns, qui permet une pose sans lame d’air (suppression de la structure secondaire : voligeage). Il offre un complexe de toiture optimisé pour ce domaine d’emploi, associant : un écran d’interposition

une isolation d’épaisseur maximale totale 260 mm

un pare-vapeur

des bacs acier auto-portants (ou un support bois)

un système de fixation exclusif Cesson - Architecte : Thébault Ingénierie Les plus : Système de fixation exclusif et breveté

Réduction de l’épaisseur totale du complexe grâce à la pose directe sur l’isolant

Toitures planes et cintrées

Système éprouvé après plus de 50 000 m² posés

Isolation par l’extérieur limitant les ponts thermiques

Accessoires de fixation spécifiques St Bel - Architecte : Atelier de la Passerelle La solution est disponible dans les aspects de surface : QUARTZ-ZINC® PLUS, ANTHRA-ZINC® PLUS, ZINC PLUS naturel ou laqué, PIGMENTO® PLUS, AZENGAR® PLUS



Photo à la une : Metz – Architecte : Architecture Studio