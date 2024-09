HIMACS présente sa nouvelle collection à Architect@Work Paris

Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les nouvelles couleurs Aurora, de la collection Aurora et Marmo, conçues pour inspirer la créativité dans tous les espaces commerciaux, résidentiels et publics.

Cette collection propose des couleurs qui répondent aux tendances actuelles en matière d'esthétique du marbre de haute qualité, allant du blanc semi-translucide au brun foncé et à l'anthracite, en passant par des nuances de gris.

Les nouvelles couleurs Aurora présentées combinent l'esthétique inspirée de la nature avec tous les avantages de la dernière génération de Solid Surface, HIMACS : Thermoformable, sans joints visible, robuste, non poreux, hygiénique, et durable.

Incarnant le design contemporain et la polyvalence, la nouvelle collection Gravilla, également présentée à cette occasion, offre un large éventail de solutions. Elle suit la tendance du veinage esthétiques d'Aurora & Marmo, mais s'inspire également du granit grâce à des veines plus courtes et un effet d'écailles. Les nouvelles couleurs Gravilla ont l'avantage d'être plus faciles à fabriquer avec un assemblage sans joints, idéal pour les grandes surfaces telles que les revêtements de douche ou les murs de salle de bains, les îlots XXL dans la cuisine ou les banques d’accueil monolithiques, avec un fabuleux impact esthétique.