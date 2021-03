La digitalisation est aujourd’hui un enjeu stratégique pour le secteur des travaux publics en quête de précision, de sécurité et de productivité. À l’heure des chantiers intelligents, le marché de la location de matériels doit répondre à une demande accrue d’engins connectés devenus incontournables sur les grands chantiers d’infrastructures. Leica Geosystems, filiale du groupe Hexagon et expert mondial des technologies de mesure, propose des technologies innovantes qui permettent aux locatiers d’améliorer la performance de leur parc de matériels pour garantir leur compétitivité et développer leur activité. Illustration avec 3 entreprises de location qui ont choisi les systèmes de guidage d’engins et outils logiciels Leica Geosystems.

Guidage d’engins : pourquoi les locatiers s’équipent-ils ?

Les chantiers de travaux publics se sont améliorés ces dernières années grâce aux systèmes de guidage d’engins. Sur le marché des solutions numériques adaptées à la construction, les technologies GPS 3D qui permettent de positionner en temps réel un engin sur le terrain avec une précision centimétrique connaissent un essor considérable. Quelle que soit la taille des projets, elles visent à optimiser les délais tout en gagnant en précision et en sécurité. Le marché de la location de matériel est au coeur de cette mutation du secteur vers des chantiers intelligents, basés sur la connectivité. Ses acteurs doivent répondre une demande croissante de leurs clients pour qui ces outils numériques sont aujourd’hui un levier essentiel de performance et de rentabilité.

Les innovations Leica Geosystems pour le guidage d’engins

À l’écoute de ces besoins, Leica Geosystems innove en permanence pour proposer aux professionnels de la construction un ensemble de solutions spécifiquement adaptées à leurs besoins, de la capture de la réalité au guidage d’engins, de la surveillance des chantiers au traitement des données collectées. Les technologies Leica Geosystems allient précision, simplicité et efficacité pour des chantiers numérisés et connectés. Plébiscitées pour leur facilité d’utilisation et leur performance, les solutions Leica pour le guidage d’engins sont adaptées à une large variété de machines de construction : pelles, bulldozers, niveleuses...



Une solution complète pour le guidage d’engins 3D

La station d’accueil MDS couplée à l’écran Leica MCP80 est une solution de guidage d’engins tout-en-un pour les applications 3D des travaux publics et du génie civil, terrassement, construction de routes, stabilisation des sols... Doté d’une interface commune pour toutes les utilisations, il est interchangeable entre l’ensemble des machines d’un parc (pelleteuses, niveleuses, bulldozers…) Les données de chaque machine sont enregistrées sur la station d’accueil : il suffit de transférer l’écran tactile d’un engin à l’autre sans nécessité de reconfigurer.

Celui-ci est en outre robuste, sans câblage, et simple d’utilisation. Il embarque le logiciel Leica MC1 pour guider et automatiser les machines de construction.



Des solutions logicielles pour des chantiers numérisés et connectés



Intuitif et rapide, le logiciel Leica MC1 permet de contrôler automatiquement la position de la machine, pour une efficacité accrue sur le terrain et un traitement des données simplifié grâce à une prise en charge par la plateforme Leica ConX.

Cet outil cloud collaboratif permet de piloter, surveiller et partager les données de construction et de topographie partout et en temps réel. Il réunit sur une seule et même interface les solutions de guidage d’engins, les outils topographiques, les logiciels de contrôle et d’analyse des données du chantier.

L’envoi de fichiers du bureau au terrain et les relevés du terrain au bureau sont envoyés instantanément, offrant ainsi gain de temps et réactivité. Les données envoyées automatiquement permettent en outre de calculer la productivité des opérations, pour une maîtrise optimale de la rentabilité.

Leica Geosystems, partenaire des locatiers

3 questions à BERTRAND CARRÉ, GÉRANT DE PASCAL CARRÉ & FILS



Comment se compose votre parc de matériels ?



Nous disposons d’une quarantaine d’engins. Notre parc est récent, les machines ont moins de 5 ans d’ancienneté, nous sommes très attentifs aux innovations nous permettant d’optimiser les chantiers. Nous avons aujourd’hui 2 pelles, 1 niveleuse, et 1 bulldozer équipés du système de guidage 3D de Leica Geosystems.



Pourquoi vous êtes-vous équipés en systèmes de guidage 3D ?



Nous sommes venus à la technologie GPS il y a une dizaine grâce au domaine viticole. Nous aménageons de nombreuses parcelles avec des dénivelés importants, dans ce cadre les nouvelles méthodes de travail numériques nous permettent de gagner en précision, et en productivité. À partir de 3 à 4 jours de chantier, nous utilisons généralement les engins équipés 3D, on ne pourrait plus revenir en arrière !



Pourquoi avez-vous choisi les solutions Leica Geosystems ?



Nous sommes une petite entreprise familiale. Je gère pour ma part les projets de A à Z, tant les devis et la facturation que l’implantation. Le gain de temps est pour nous un enjeu majeur, ce à quoi le système de guidage d’engins Leica Geosystems répond parfaitement. Il peut se prendre en main assez simplement. En réduisant le temps dédié aux implantations, on gagne en autonomie, en productivité et en confort de travail. Sur les chantiers de terrassement qui nécessitent de déplacer d’importants volumes de terre, le gain de temps est très important. L’un de nos projets récents concerne 30000 m3 de terre, et requiert seulement 1 mois d’intervention (soit environ 900 m3 par jour). Les logiciels associés à l’écran de guidage permettent enfin d’obtenir toutes les informations sur le terrain, comme le calcul des cubatures, les données sont actualisées en temps réel.