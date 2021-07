Trois collections Milliken habillent le siège parisien de l’entreprise Perial Développement

Les dalles de moquette des collections Poise, Nordic Stories et Culture Canvas habillent désormais 6 000 m2 de bureaux dans le 17e arrondissement de Paris. Si les architectes du projet ont choisi Milliken, c’est avant tout pour les qualités esthétiques et acoustiques de ses produits. Ceux-ci façonnent désormais un espace de travail confortable, apaisant et luxueux.

« Pour notre nouveau siège, nous recherchions des dalles de moquette offrant de grandes qualités acoustiques ainsi qu’un rendu très qualitatif », explique Nicolas JULLIEN, DGA promotion immobilière chez Perial Développement. Construits en 1990, les locaux ont été réhabilités en 2020 par les architectes du cabinet JJ ORY et CRBE Design & Project. 180 employés évoluent dans les bureaux du siège, qui se déploient sur 3 000 m2 aux 5, 6 et 7e étages de l’immeuble, tandis que les étages du bas, eux aussi habillés de dalles Milliken, sont loués par Perial à d’autres entreprises.

Nicolas JULLIEN a découvert les produits Milliken sur recommandation d’architectes. C’est cette garantie de qualité, mais aussi les qualités acoustiques et esthétiques des produits qui l’ont convaincu de proposer ces dalles au comité de pilotage du projet. Les dalles de la collection Poise et leurs motifs texturés vecteurs de sérénité ont été choisis pour la salle de réunion et l’espace VIP. Poise a pour ambition de favoriser le silence, et façonne donc un environnement de travail idéal. « Nous avons apprécié les performances acoustiques de 33 db de ce produit, bien au-delà des standards du marché situés autour de 25 db », explique Nicolas JULLIEN. Dans les espaces de circulation ainsi que les bureaux loués à des tiers se déploie la collection Nordic Stories, avec ses tons naturels sourds et sa mousse riche, qui ajoutent de la profondeur et du relief graphique à l’espace. Enfin, Culture Canvas recouvre le sol de la salle de conférence. Ses motifs évoquent l’art urbain et invitent l’inspiration et la créativité au cœur des réunions.

Ces deux dernières collections ont séduit l’entreprise en raison de leurs palettes de couleurs apaisantes, dont 80% des coloris présentent une réflexion lumineuse supérieure à 20%, ce qui en fait le choix idéal pour des espaces de travail. Mais ce sont également les qualités luxueuses et intemporelles de ces dalles qui les ont distinguées des autres solutions du marché, et qui distinguent désormais par la même occasion les bureaux de Perial Développement.

Pour en savoir plus exit_to_app