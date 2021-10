Trois questions à Bertrand LOTTE, directeur des règlements du groupe SMA

Le recours à la visio expertise lors des confinements, a conduit SMABTP à lancer un test de visio « préqualification », à même de répondre à une attente de ses sociétaires (par exemple, pour des convocations à des expertises qui ne les concernent pas). Bertrand Lotte, directeur des règlements du groupe SMA fait le point.

Avec la crise sanitaire, les mutations en matière d’expertise sinistres se sont accélérées. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Effectivement le recours à la visio expertise s’est accéléré avec la crise sanitaire. Ce mode d’expertise à distance n’est pas nouveau ; il s’est développé depuis quelques années dans d’autres branches de l’assurance comme par exemple en expertise automobile avec l’EAD – expertise à distance.

Le premier confinement nous a forcés à nous adapter et à recourir à la visio expertise dans des domaines où nous ne l’avions pas encore expérimentée : notamment en assurance dommages-ouvrage. Ce mode d’expertise a permis de respecter la forme et les délais auxquels nous sommes soumis en matière d’expertise dommages-ouvrage. Pour rappel, l’assureur DO dispose d’un délai de 60 jours pour prendre position sur les garanties, délai obligatoire.

Les ordonnances intervenues au cours du 1er confinement sur la période juridiquement protégée et le gel de certains délais nous ont aidés, mais ce n’était pas non plus la solution que de tout reporter à la date du déconfinement. Il fallait donc avec les experts être constructifs et imaginatifs.



Comment avez-vous procédé concrètement ?

Les experts ont proposé une visio expertise entre le lésé et l’expert pour permettre à l’assureur dommages-ouvrage de prendre position dans le délai mais SMABTP a voulu aller plus loin considérant qu’il n’était pas concevable que l’assureur DO prenne position sans que les intervenants potentiellement responsables ne puissent s’exprimer (c’est-à-dire les entreprises, les maitres d’œuvre ou BET titulaires des lots). SMABTP a donc souhaité et obtenu que les différents intervenants à la construction potentiellement concernés soient convoqués, leur participation est en effet nécessaire pour analyser le dommage et formuler des propositions de solution lorsque nécessaire. Cela leur a permis de constater les dommages et de se prononcer sur leur qualification avant que l’assureur dommages-ouvrage ne prenne position, ce qui permettait de respecter le principe du contradictoire à leur égard.



Fort des retours d’expérience, quelles solutions SMABTP préconise-t-il en matière d’expertise ?

Nous devons tenir compte des critiques car cette solution d’urgence a été difficile à mettre en place et est techniquement complexe à organiser, et même dans certain cas elle est inadaptée, mais, nous devons tenir compte aussi des encouragements de ceux qui ont salué notre capacité à nous adapter à la situation.

Nous avons mis ce test de visio expertise en perspective avec l’enquête réalisée, il y a quelques mois, auprès de nos sociétaires sur leur ressenti à la suite d’une expertise DO. La conclusion en était claire : les convocations à expertise non ciblées irritent les différents intervenants à l’acte de construire car elles les obligent à mobiliser des collaborateurs alors que les désordres, objet de la déclaration de sinistre, ne les concernent pas.



Fort de ces éléments, SMABTP lance un test de visio « préqualification ».

Une visio préalable permettra à l’expert de se prononcer sur la nature des désordres. Si les désordres ne sont pas de nature décennale ou s’ils sont d’un coût ne permettant pas l’exercice d’un recours contre l’assureur du responsable, l’expert concluera définitivement le dossier. Au contraire, si les désordres sont de nature décennale et d’un coût justifiant des recours ultérieurs contre les assureurs de responsabilité décennale, il continuera son expertise en ne convoquant que les parties potentiellement concernées, et avant que l’assureur DO ne prenne position.

Dans quelques cas d’évidence, il pourra cependant proposé aux intervenants potentiellement concernés un rapport d’observation : soit celui-ci convainc les éventuels responsables qui se déclarent suffisamment informés, et font leurs, les conclusions de l’expert, soit ils demandent une expertise sur place.



Nous répondons ainsi à une revendication exprimée par nos sociétaires. C’est important pour une mutuelle comme SMABTP d’entendre le message de ses sociétaires et leurs préoccupations quotidiennes, c’est même sa raison d’être.



Nous nous donnons quelques mois pour faire un bilan sur l’efficacité de cette mesure, sa pertinence et son acceptation par les bénéficiaires des garanties dommages-ouvrage, et par l’accueil par les entreprises et autres intervenants quant à la réduction des convocations inutiles mais également l’acceptation des conclusions de l’expert sur la base du seul rapport d’observation.

