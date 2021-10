PROFILS SYSTÈMES présent au congrès de l'UNTEC les 21 & 22 Octobre à Nimes - Stand B4

Profils Systèmes spécialiste de la menuiserie Made in France a le plaisir de vous annoncer sa participation au congrès de l’UNTEC qui se tiendra les 21 et 22 octobre prochains au parc des expositions de Nîmes.

Pour cette nouvelle édition 2021, les objectifs environnementaux et écologiques seront abordés durant les différents débats organisés dont la thématique centrale est le coût global face à la réglementation RE2020.

Depuis sa création en 1987, PROFILS SYSTEMES est sensible aux enjeux liés à l’environnement. À ce titre, l’entreprise s’inscrit dans une démarche de développement durable. Son engagement se caractérise au quotidien par la réduction de son empreinte carbone dans son process de fabrication, la diminution constante de sa consommation énergétique, la valorisation de ses déchets... et bien entendu par le choix du matériau de fabrication de ses gammes de menuiserie : l’aluminium recyclable à l’infini ! À noter que l’entreprise satisfait à la démarche Alu+C- pour ses menuiseries aluminium.

Profils Systèmes poursuit ainsi son engagement RSE et a obtenu en 2021 de multiples certifications :



Qualité ISO 9001, Sécurité ISO 45001, Environnement ISO 14001. Et dernièrement Cradle to Cradle - C2C - Bronze, pour ses gammes de profilés fenêtres et coulissants Cuzco et murs-rideaux Tanagra.



Notre équipe prescription sera heureuse de vous accueillir sur notre stand n°B4 et vous faire découvrir ou redécouvrir nos dernières solutions de menuiseries aluminium.

