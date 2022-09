Trop d’eau ou pas assez ?

Qu’il s’agisse d’un "manque d’eau" ou d’un "trop d’eau", les conséquences ne cessent de faire la Une depuis plusieurs semaines. Sécheresse, restriction, inondation, pollution... font malheureusement partie de notre quotidien.

La gestion des eaux pluviales est devenue indispensable pour économiser la ressource, prévenir les risques d’inondations et réduire la pollution des milieux aquatiques.



La société GRAF, experte dans le domaine de la gestion des eaux pluviales depuis plus de 60 ans, propose des solutions innovantes et écologiques.



RÉCUPÉRATION ET UTILISATION DES EAUX PLUVIALES :

Des solutions multiples allant de la cuve aérienne 200 litres à des solutions complètes en enterré jusqu’à 122 000 litres.

INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES :

Solutions de bassins d’infiltration sur mesure composés de structures alvéolaires ultra légères (SAUL) permettant d’infiltrer l’eau dans le sol et de recharger la nappe phréatique.

RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES :

Nos points forts :

Une équipe technique à votre écoute pour vous accompagner dans votre projet

Des solutions complètes prêtes à installer

Des produits de haute qualité : jusqu’à 30 ans de garantie

UNE PRODUCTION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



La société GRAF s’engage en faveur d’une économie circulaire. Elle dispose d’un pôle matière première. Grâce à ce pôle, l’entreprise collecte les déchets plastiques ménagers pour les transformer en granulés de haute qualité qui sont ensuite utilisés dans les process de fabrication. L’ensemble de la production GRAF est également 100 % recyclable.



Sur le site l’eau de pluie est récupérée pour l’arrosage et l’alimentation des toilettes. La chaleur dégagée par les machines est également récupérée pour chauffer les locaux de production et de logistique.

La certification ISO 14001 vient valider les engagements de la société en matière de protection de l’environnement.