Un espace convivial revêtu de dalles Milliken : entre couleurs et végétation

L’entreprise toulousaine Espazo signe l’aménagement et le design de l’espace collectif d’une résidence, désormais habillé de dalles de la collection Colour Compositions par Milliken. Les vives nuances de couleur de celle-ci s’harmonisent avec la végétation omniprésente et l’atmosphère conviviale de ce lieu qui sort de l’ordinaire.

« Il s’agit d’un espace commun à tous les locataires : lieu de convivialité, espace sport, détente, jeux vidéo, billard, coin pour discuter… Nous voulions sortir du carcan des locaux habituels », explique Rodolphe Giraud, aménageur d’espaces tertiaires et gérant d’Espazo. Ces 200 m2 sont désormais revêtus de dalles de la collection Milliken Colour Compositions. Celle-ci se compose d’un vaste kaléidoscope de couleurs illuminant des dalles au design simple et moderne, invitation à mêler les teintes pour créer un résultat unique.



Les différentes couleurs sont utilisées en vis-à-vis pour façonner un équilibre entre formes, rythmes et motifs, et apporter de la structure et de la lisibilité aux espaces. On distingue ainsi nettement l’alcôve dédiée aux échanges et à la discussion du reste de la pièce. L’espace détente ressort grâce à son atmosphère plus froide: un bleu ciel pétillant est encadré de dalles noires et blanches. Partout, le mobilier s’accorde au sol grâce à ses formes courbes et à ses teintes vives. Le coin billard est délimité par l’usage de dalles rouges, qui tranchent là encore harmonieusement avec le reste du lieu.

Les innombrables possibilités offertes par la collection Colour Compositions sont ici pleinement exploitées. Si l’on en croit Rodolphe Giraud, c’est un pari réussi : les visiteurs sont impressionnés, et profitent véritablement de cet espace de vie partagé, désormais plus accueillant et chaleureux.

