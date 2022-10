Palettes éco-conçues : Chez MAPEI, la palette se met au vert !

MAPEI a développé une gamme de produits de jointoiement hautes performances et riche en couleurs pour application en intérieur et extérieur. Grâce à leur formule sans solvant et à très faible émission de composés organiques volatils (COV), nos produits répondent aux normes internationales les plus strictes. Adaptés pour tous types de revêtements de mur et de sol (céramique, pierre naturelle, mosaïque, métal) de tous formats, les joints couleurs MAPEI sont disponibles en formules ciment et époxy.