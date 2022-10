BMI Monier et BMI Siplast mutualisent leurs forces et s'engagent pour la réussite de vos chantiers en altitude

Parce que nous avons à cœur de garantir votre confort et votre tranquillité d’esprit, BMI Monier et BMI Siplast, marques leaders de la couverture en climat de montagne, ont développé trois systèmes adaptés à ces conditions extrêmes.

Altitude, altération des matériaux, charges de neige importantes, cycles de gel et dégel, vents dominants, écarts journaliers de température de surface... en climat de montagne, la couverture devient vite un enjeu majeur et des dispositions constructives particulières et techniques doivent être appliquées. Ainsi, le choix des matériaux à utiliser est une étape cruciale dans vos travaux de rénovation ou de construction.

La simplicité de conception doit également être la règle pour les toitures en montagne : privilégier les toitures simples, avec le minimum d’ouvrages particuliers. C’est la raison pour laquelle BMI Siplast et BMI Monier vous proposent aujourd’hui une offre de Systèmes Montagne historiquement reconnus, qui comprennent tous les matériaux nécessaires à la réalisation d’une toiture en climat de montagne.

La première offre systèmes complète du marché

BMI Monier et BMI Siplast révolutionnent le marché de la couverture en lançant trois systèmes techniques complets 100% dédiés aux professionnels : les Systèmes Pro Montagne ORION, POLARIS et VEGA.

“Systèmes Pro Montagne : conçus par des pros, au service des pros, avec les pros !”

Une offre de services qui fait toute la différence !

Découvrez le Système Pro le plus adapté à votre chantier grâce à notre configurateur. Véritable outil pratique en ligne, le configurateur vous permet de rentrer toutes les données de votre chantier. En quelques clics, vous êtes orienté vers le Système Pro idéal pour votre projet !



Validez le Système Pro à mettre en place par une étude technique Monier

Les conditions rigoureuses du climat de montagne impliquent la validation des solutions prescrites par une étude technique réalisée par l’assistance technique Monier.



Formations avec la BMI Academy

Nos équipes vous accompagnent dans vos besoins en formation liés à l’étanchéité et la couverture en climat de montagne afin de vous permettre de mettre en œuvre le ou les système(s) approprié(s) à vos projets.



Bénéficiez d’une assistance technique

Mise en œuvre, domaine d’emploi, recommandations et conseils techniques… quelle que soit votre question, notre Assistance Technique y répond avec efficacité et rapidité.

