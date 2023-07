Un nouveau comptoir Hitachi Cooling & Heating au bord du bassin d’Arcachon

Renforcer la proximité

Développer sa présence sur toute la partie sud-ouest de la France, tel est l’objectif affiché par Cegeclim Énergies.

Après Marmande (47) en janvier dernier, c’est sur la commune de La Teste-de-Buch (33) que Cegeclim Énergies a ouvert son nouveau comptoir, ce lundi 3 juillet 2023. Un nouveau point de vente qui vient renforcer encore davantage le maillage territorial de Cegeclim Énergies en Nouvelle-Aquitaine, montant désormais à neuf, le nombre de comptoirs exclusifs Hitachi présents dans la région.

Un local de 450 m2 pensé pour ses clients

C’est dans un bâtiment rénové et agencé aux couleurs d’Hitachi, en bordure de la principale zone industrielle et artisanale du bassin d’Arcachon, que Cegeclim Énergies a décidé d’implanter son nouveau comptoir. Ce dernier est très facilement accessible et idéalement situé, proche de l’axe principal d’entrée sur le bassin.

« L’objectif est d’apporter, sur ce territoire du bassin d’Arcachon, une proximité de service logistique et surtout technique, avec une équipe expérimentée. Nos solutions de pompes à chaleur, climatiseurs et production d’eau chaude sanitaire Hitachi, fiables et économes en énergie, sont particulièrement bien adaptées au profil type des maisons neuves ou rénovées localement. La solution de la nouvelle pompe à chaleur Yutaki H à liaisons hydrauliques sera aussi un réel atout pour nos partenaires plombiers chauffagistes locaux ». Stéphane CHANTEAU – Dirigeant de Cegeclim Énergies

D’une surface totale de 450 m2, ce nouveau comptoir se compose d’un accueil, d’un espace libre-service, de bureaux, d’une salle de réunion/formation ainsi que d’une zone de stockage de 250 m2 permettant d’assurer une disponibilité produit et un stock de pièces détachées. Un showroom de 25m2 offre également la possibilité de découvrir et d’apprécier concrètement la qualité des produits de la marque Hitachi Cooling & Heating.

Un service d’experts

Avec plus de 25 ans d’expertise dans les énergies renouvelables, Cegeclim Énergies accompagne au quotidien, plus de 700 installateurs professionnels en génie climatique, constructeurs de maisons individuelles, promoteurs et bureaux d’études.

Engagés dans un partenariat exclusif avec Hitachi, les équipes de Cegeclim Énergies sont de véritables experts techniques des produits de la marque et proposent une offre complète de qualité, de l’avant à l’après-vente. Et pour aller encore plus loin dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, leur offre produits intègre également des solutions complémentaires telles que des panneaux photovoltaïques et bornes de recharge.



L’équipe du nouveau comptoir d’Arcachon invite dès aujourd’hui, et avec grand plaisir, tous les professionnels du génie climatique, à venir découvrir ce nouveau point de vente. L’occasion d’échanger autour des dernières innovations de la marque Hitachi Cooling & Heating, parmi lesquelles, la nouvelle gamme de pompes à chaleur air/air airHome ainsi que les nouvelles pompes à chaleur air/eau à liaisons hydrauliques Yutaki H & H Combi.

