LX Hausys lance un nouveau site web européen présentant deux gammes de produits inspirantes : HIMACS Solid Surface et HFLOR Luxury Vinyl Tile

Avec un engagement inébranlable pour l'excellence en matière de design et une qualité sans compromis, LX Hausys continue de redéfinir les possibilités dans l'industrie des matériaux de surfaces et des revêtements de sol. Le lancement du nouveau site web européen marque une étape importante dans le parcours de l'entreprise, car il offre une plateforme intégrée et visuellement étonnante aux architectes, aux décorateurs d'intérieur et aux professionnels de l'industrie pour explorer les gammes de produits de LX Hausys.

La collection HIMACS Solid Surface témoigne de l'engagement de LX Hausys en faveur de l'innovation et de l'artisanat. Cette ligne de Solid Surface haut de gamme allie une fonctionnalité remarquable à une esthétique à couper le souffle, offrant aux designers une vaste palette de couleurs et de finitions pour libérer leur créativité. HIMACS Solid Surface est réputé pour sa durabilité supérieure, son incroyable thermoformabilité, sa résistance aux taches et aux rayures et sa facilité d'entretien, ce qui en fait un choix idéal pour les applications dans des projets résidentiels, commerciaux et du secteur public.

Parallèlement, la gamme de dalles LVT HFLOR de LX Hausys illustre la passion de l'entreprise pour la création d'espaces captivants. En combinant design et fonctionnalité, HFLOR présente une sélection de solutions de revêtement de sol, avec une gamme variée de première qualité, comprenant des dalles et des lattes vinyles. Inspiré par les dernières tendances en matière de design, HFLOR Flooring offre un éventail de styles, de textures et de motifs pour rehausser tout espace intérieur, tout en maintenant des performances exceptionnelles, une longévité et une facilité d'installation.

Le nouveau site web européen présente une interface intuitive et conviviale, qui permet aux visiteurs de naviguer sans effort dans le vaste catalogue de produits, d'ajouter des produits à une bibliothèque de favoris et de les comparer ultérieurement pour obtenir une meilleure vue d'ensemble. Les utilisateurs trouveront également des informations complètes sur les produits, des visuels inspirants, des salles d'exposition virtuelles et des spécifications techniques, ce qui leur permettra de faire des choix éclairés en fonction des exigences de leur projet. En outre, le site web comporte une galerie interactive présentant des applications étonnantes des produits HIMACS Solid Surface et HFLOR Flooring, qui inspirent les concepteurs et leur permettent d'appréhender les possibilités offertes par les produits de LX Hausys.

"Nous sommes ravis de dévoiler notre nouveau site web européen, une plateforme immersive qui reflète notre engagement en faveur de l'innovation en matière de design et de création d’espaces. Chez LX Hausys, nous nous engageons à améliorer continuellement notre site internet, afin de répondre aux besoins en constante évolution de nos précieux clients.", a déclaré MC Chun, directeur général de LX Hausys. "Avec les produits HIMACS Solid Surface et HFLOR Flooring qui occupent le devant de la scène, nous souhaitons inspirer les architectes et les designers et leur donner les moyens de donner vie à leurs visions créatives, tout en leur offrant les normes de qualité et de performance les plus élevées de l'industrie."

