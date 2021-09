Un nouveau PDG à la tête de Doka : Robert Hauser

Doka, l’entreprise internationale spécialisée dans les solutions de coffrage et d’étaiement, a un nouveau PDG depuis le 1er juillet 2021. Présent dans l’entreprise depuis 2018, Robert Hauser avait rejoint les rangs de la direction l’année dernière en tant que responsable des régions Middle East & Africa et East Asia & Pacific. Avant son arrivée chez Doka, il travaillait pour le prestataire industriel Bilfinger SE en tant que directeur de division, et s’y est notamment distingué dans le domaine de la construction d’échafaudages.

Robert Hauser a par ailleurs acquis une solide expérience dans le domaine des coffrages en occupant différents postes au sein de l’entreprise Peri. Il a notamment mené des missions au siège comme la création et la direction de l’Inhouse Consulting et la direction des services Controlling et IT. En tant que directeur régional des régions Moyen-Orient & Afrique, Europe du Sud & de l’Ouest, ainsi que directeur de la succursale canadienne, il a également joué un rôle commercial directement auprès des clients. Au total, Robert Hauser a passé douze ans chez Peri. Auparavant, il avait travaillé pendant 5 ans pour une entreprise internationale de conseil.



L’internationalisation et la croissance d’une part, ainsi que le leadership technologique, la digitalisation et le Talent Management d’autre part constituent les grands axes stratégiques sur lesquels le nouveau PDG de Doka va se concentrer. « La satisfaction de nos clients est ma priorité », a souligné Robert Hauser. Dans ce but, sous sa direction, l’entreprise se rapprochera encore davantage de ses marchés, et la digitalisation sera accélérée avec des méthodes et des processus toujours plus efficaces.



De nationalité allemande, Robert Hauser est âgé de 51 ans, marié et père de deux enfants. Il a étudié la physique à Heidelberg et Munich, obtenu un MBA aux États-Unis et a déménagé avec sa famille de Dubaï à Vienne pour ce nouveau poste. Il reprend le flambeau de Harald Ziebula, qui part à la retraite après 21 ans passés chez Doka.



Copyright : Doka

