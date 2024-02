Un nouvel Espace PRO Hitachi Cooling & Heating

Certainement la meilleure docuthèque du marché !

L’Espace PRO Hitachi, accessible via login en seulement quelques clics, est le nouvel outil en ligne de la marque, accessible aux professionnels. Un site ultra intuitif, ergonomique et complet, à ce jour dédié à la recherche, au téléchargement et au partage de toutes les documentations techniques et commerciales des gammes actuelles Hitachi Cooling & Heating.

Cet espace documentations a pour objectif de révolutionner la manière dont les clients accèdent à l’information produit dont ils ont besoin, à travers une interface utilisateur soigneusement conçue, pour une expérience fluide et efficace..

Que ce soit pour des brochures commerciales, des manuels techniques, des fichiers CAD ou des informations spécifiques sur les produits, la nouvelle docuthèque Hitachi se distingue par son système de recherche avancé, offrant une efficacité remarquable pour trouver rapidement les documents souhaités. Les utilisateurs ont le choix d'utiliser la recherche guidée en 3 étapes simples pour les orienter facilement dans leur recherche. Pour les plus aguerris ou les plus pressés, il est aussi possible de rechercher directement la référence ou le nom du produit au travers de la barre de recherche intelligente qui propose de l'auto-complétion, toujours dans un souci de simplifier la démarche pour le professionnel.

Un espace de travail personnel

L’Espace PRO Hitachi ne se contente pas d'être une source exhaustive de documents et de ressources utiles. Il a également été conçu dans la perspective d'offrir une expérience personnalisée. La possibilité de créer une « Sélection » ou encore une liste de « Favoris » permettent, par exemple, de disposer rapidement des documents jugés essentiels.

Cette approche réfléchie et orientée vers l'utilisateur témoigne de l'engagement d’Hitachi à fournir une plateforme documentaire non seulement riche en informations, mais aussi conviviale et adaptée aux besoins individuels de chacun.

Un nouvel outil bientôt disponible

Fort de son récent succès, l'Espace PRO Hitachi s’enrichira en 2024 d’un tout nouvel outil de génération de CCTP, comprenant l'ensemble des gammes Résidentielles et Tertiaires de la marque. Conçu avec la même rigueur que l’Espace documentations, ce nouvel ajout offrira une interface à la fois ergonomique et une navigation d'une intuitivité exceptionnelle. Les professionnels auront ainsi la possibilité de générer rapidement et simplement des CCTP précis, complets et parfaitement adaptés à chacun de leurs projets.

Pour en savoir plus exit_to_app