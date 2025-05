HIMACS signe un siège design et durable pour Wehrhahn

Un bâtiment entre héritage industriel et design contemporain

Avec plus de 133 ans d’histoire, Wehrhahn GmbH fait le lien entre tradition familiale et vision d’avenir. Le nouveau siège illustre cette dynamique : l’intégration d’éléments anciens avec des aménagements modernes crée un environnement propice à la communication et au bien-être des collaborateurs.

Oer Inneneinrichtungs-und Ladenbau GmbH a piloté la conception et l’aménagement intérieur. L’objectif : créer des espaces de travail modernes, durables et personnalisés, en privilégiant des matériaux de qualité supérieure comme HIMACS.

« Nous avons conçu un environnement à la fois innovant et chaleureux, avec des matériaux résistants et intemporels », explique Johannes Oer Jr., directeur des opérations.

HIMACS, fil rouge esthétique et fonctionnel

Le matériau HIMACS s’impose comme un élément central du design, déployé dans tout le bâtiment :

Banque d’accueil sculpturale en HIMACS Aurora Calacatta Fiore : finition marbrée, sans joints visibles, avec un logo rétroéclairé en transparence.

Îlot de cuisine dans la cantine en HIMACS Aurora Calacatta Luna : esthétique douce et marbrée, parfaitement adaptée aux espaces communs.

Mobilier du bureau du PDG en HIMACS Aurora Midnight : contraste élégant entre marbre noir-gris et bois clair.

Plans de travail et éléments sanitaires en HIMACS : versions Aurora Calacatta Luna ou Aurora Midnight, alliant esthétique et hygiène.

Un matériau aux propriétés exceptionnelles

HIMACS se distingue par ses nombreux atouts techniques et esthétiques :

Surface non poreuse et hygiénique , résistante aux germes et moisissures

Finition sans joints visibles pour un design épuré et une facilité d'entretien

Grande robustesse et durabilité , même dans les zones à fort passage

Effets marbrés haut de gamme, offrant une touche luxueuse à chaque espace

HIMACS, partenaire d’une architecture identitaire

Le nouveau siège de Wehrhahn GmbH est bien plus qu’un simple bâtiment administratif. Il incarne une philosophie d’entreprise à la fois ancrée dans son histoire et tournée vers l’avenir. Grâce à l’utilisation stratégique de HIMACS, chaque espace reflète des valeurs de qualité, de design et de durabilité, tout en apportant une touche personnalisée à l’environnement de travail.

Projet : nouveau siège social de Wehrhahn GmbH

Lieu : Delmenhorst, Allemagne

Design : DESIGNERS HOUSE GmbH, Oldenburg

Fabrication HIMACS : Oer Inneneinrichtungs- und Ladenbau GmbH, Bakum

Distributeur HIMACS : BECHER GmbH & Co. KG, Osnabrück

Matériau : HIMACS Aurora Calacatta Fiore M802, HIMACS Aurora Calacatta Luna M801, HIMACS Aurora Midnight M703, LX Hausys

Éléments en HIMACS : banque d’accueil, îlot de la cuisine de la cantine du personnel, bureau du PDG, plans de travail des lavabos, les étagères et les panneaux muraux dans les WC

Photographie : © Timo Lutz – Team für Industriefotografie