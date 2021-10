Une crèche innovante tout en ardoise

Avec ses lignes contemporaines, le bâtiment présente des matériaux traditionnels, notamment l'ardoise qui forme une enveloppe extérieure homogène. L'utilisation du système CUPACLAD Random rappelle également les maçonneries de schiste très présentes localement.



Développé par CUPA PIZARRAS, le système CUPACLAD est née du besoin d'adapter l'ardoise naturelle aux nouveaux styles et tendances architectoniques, et qui exigent une construction plus écologique et durable.