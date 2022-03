PRB GAMME R&D : Les produits orange continuent à passer au vert !

Le cycle de vie des produits est aujourd’hui un réel enjeu pour PRB dans le but de contribuer à réduire l’impact sur l’environnement. PRB s’engage, pour ses clients des gammes Mortiers spéciaux et Colle & Sol en proposant 4 nouveaux produits éco conçus.

Gamme mortiers spéciaux

PRB BÉTON R&D

Béton éco conçu pour la réalisation de travaux de maçonnerie et de scellement. Il s’emploi sur sols et murs intérieurs ou extérieurs.

Empreinte carbone réduite de 15 %*

Travaux de maçonnerie tels que : chapes, dalles, socles, appuis de baies, emmarchements, linteaux…

Scellement de poteaux et petits ouvrages

Prêt à gâcher

Forte résistance mécanique

PRB MORTIER DE MONTAGE M10 R&D

Mortier de montage éco conçu prêt à l’emploi. Il est utilisé pour le montage d’éléments de maçonnerie pour murs intérieurs et extérieurs à joints épais.

Empreinte carbone réduite de 69 % *

Sans ciment

Pour montage, des maçonneries de parpaings et de briques, de pierres naturelles

Gain de temps (suppression de l’approvisionnement des matières premières)

Formule spéciale maçon

Gamme colle & sol

PRB CHAPE PRO R&D

Mortier chape éco conçu à prise normale et à recouvrement semi-rapide. Il s’utilise en sols intérieurs et extérieurs en locaux P2 et P3.

Empreinte carbone réduite de 54 %*

Prêt à gâcher

Pose scellée tradi

Pose collée à partir de 48 h

Épaisseur de 3 à 10 cm

PRB COLLE PRO R&D

Mortier colle amélioré éco conçu. Il colle les revêtements céramiques et assimilés en sols intérieurs & extérieurs et murs intérieurs.

Empreinte carbone réduite de 40 %*

Temps ouvert allongé et résistant au glissement

Collage direct sur ancien carrelage

Pose de grands formats jusqu’à 3600 cm²

* Calcul réalisé en comparaison d’un produit de la même catégorie et sur une même unité fonctionnelle et une même durée de vie de référence (consulter la FDES sur le site INIES).

