Une cuisine minimaliste ouverte sur la nature HIMACS au cœur de the Nook House à Londres

Lorsque l’agence d'architecture Studio 163 a été chargée de transformer une petite cuisine sombre en un grand espace baigné de lumière naturelle, avec une salle à manger donnant sur le jardin, la tâche semblait simple. Le véritable défi du projet consistait à transformer une pièce étroite et mal éclairée en une grande cuisine-salle à manger lumineuse, tout en ne modifiant pratiquement pas la façade du bâtiment. Le design original de la façade devait en effet être conservé, ce quartier de Londres présentant un style architectural Art déco reconnu.

La proposition du Studio 163 était d'agrandir la maison sur le côté et de créer une ouverture dans la façade arrière, agrandissant ainsi le rez-de-chaussée et créant un nouvel espace multifonctionnel. Pour tirer le meilleur parti de l'espace, un recoin a été créé dans l'ouverture de la fenêtre, pour servir d'espace de lecture, de rangement pour les jeux des enfants ou de banc près de la table du petit-déjeuner. L'utilisation d'une palette neutre, dominée par la couleur blanche, et la sélection de matériaux, tels que HIMACS, jouent un rôle clé pour la luminosité et la sensation d’espace de la pièce.

Pour l'îlot central et les plans de travail de la cuisine, ainsi que pour les éviers, HIMACS a été choisi principalement pour son excellente durabilité et sa robustesse. "Les propriétaires avaient déjà choisi HIMACS pour d'autres projets, et leur expérience les a conduits naturellement à l'utiliser à nouveau dans leur maison", a indiqué un porte-parole du Studio 163.

De plus, l'absence de joints apparents et la surface non-poreuse du matériau en fait le choix idéal pour une utilisation dans un espace tel que la cuisine, où l'hygiène est fondamentale. Sa surface totalement homogène empêche l'accumulation de saletés et la propagation éventuelle de bactéries, ce qui facilite le nettoyage et l'entretien.

Au-delà de répondre aux normes d'hygiène les plus strictes, HIMACS offre l'esthétique irréprochable recherchée dans une cuisine. Ici, l'espace est conçu à l'aide d'une palette de matériaux neutres, prolongeant parfaitement le côté relaxant du jardin.

Le cahier des charges du projet prévoyait également la création d'une cave à vin souterraine, ce qui impliquait d'importants travaux d'excavation. Son intégration sous la cuisine, avec un accès direct, a permis de conserver le design minimaliste éthéré de la pièce.

Architecture & Design : Studio 163

Réalisation : John Walsh

Ingénieurs de structure : Design ID

Cuisine : Ikea et Plykea

Cave à vins : The Stone Cellar Company

Photos : © Emmanuelis Stasaitis Photography