Première zone de perte de chaleur dans l'habitat, la toiture représente jusqu'à 30% des déperditions énergétiques de la maison. Isoler son toit est donc une priorité pour réaliser des économies et améliorer son confort de vie en été comme en hiver. Conscient des enjeux énergétiques actuels et fort de son expertise mondiale en systèmes de toiture, BMI Monier apporte une réponse pratique et performante à ces problématiques.

Optez pour le sarking !

Le sarking est un procédé d'isolation thermique par l'extérieur dédié aux combles aménagés ou aménageables qui consiste à rehausser le toit afin d'insérer une couche d'isolant. Pratique et rassurant pour le particulier, ce procédé permet de rester chez soi pendant les travaux, de préserver l'espace habitable sous le toit et de conserver la charpente et les poutres apparentes le cas échéant.

De plus, les solutions d'isolation de la gamme Thermazone offrent la possibilité de bénéficier d'aides fiscales lors de son projet : MaPrimeRénov’, TVA à taux réduit, Eco-Prêt à Taux Zéro, CEE.

CLIMA COMFORT® : la gamme haute performance

CLIMA COMFORT® est le produit idéal pour l'association d'un isolant fibreux entre chevrons et d'un panneau rigide. Ainsi employé, il permet d'obtenir un complexe plus fin, donc plus esthétique tout en prévenant tout risque de condensation.

Compatible avec un grand nombre de configurations de toitures en pente, la solution CLIMA COMFORT® a été développée pour répondre efficacement à tous vos besoins d’isolation par l’extérieur, de combles aménagés ou aménageables.



Fabriqués à base de mousse résol, les panneaux CLIMA COMFORT® offrent des performances d'isolation exceptionnelles : λ=0.022 W/m.K. Vous obtenez une performance R=6,35 avec 140 mm d'épaisseur et préservez ainsi l'esthétisme du toit.



Découvrez également CLIMA COMFORT® SUN avec son écran réfléchissant intégré pour réduire la chaleur sous les combles en été.



Les panneaux CLIMA FIRST® en polyuréthane sont également une alternative judicieuse pour bénéficier de la qualité BMI Monier au meilleur prix.

Ils offrent des performances d’isolation λ=0.022 W/m. Vous obtenez ainsi une performance R=6 avec 130 mm d'épaisseur.

Découvrez également CLIMA FIRST® PLUS, qui grâce à son écran HPV et ses bandes adhésives intégrées, vous garantira une excellente étanchéité à l’eau et à l’air.