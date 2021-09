Une épicerie moderne qui fait tourner les têtes

Des matériaux traditionnels, associés à des volumes de bases ont été mis en œuvre : enduits de façade, bois et l’ardoise naturelle. Pour l’architecte, c’est l’occasion de tester le CUPACLAD en bardage et d’allier tradition et écriture contemporaine. Ce système a été développé par CUPA PIZARRAS, le leader mondial de l’ardoise naturelle.

Ce bâtiment, imaginé par Odile Servin, architecte, s’inscrit dans son territoire : une zone rurale marquée par une typologie architecturale particulière. « L’avantage de l’ardoise est que vous pouvez la voir de façon traditionnelle mais elle permet aussi une écriture contemporaine », assure-t-elle.



« Ça faisait assez longtemps que dans nos projets on cherchait justement une manière de traiter l’ardoise en bardage sur les murs. Quand on a vu ce nouveau produit proposé par CUPA PIZARRAS, on a été emballé », raconte l’architecte.

La façade principale d’environ 50 m² est donc traitée avec cette vêture originale qui donne une spécificité à ce commerce, remarquable depuis la route. L’ardoise, pourtant très sombre, joue avec les reflets de lumière toute la journée apportant matérialité et luminosité à l’ensemble.



De plus, ce matériau naturel assure une très bonne tenue dans le temps et une résistance efficace aux intempéries. Quelle est la meilleure chose de CUPACLAD ? « Nous en retenons la rapidité de pose », affirme Frédéric Roger, gérant de l’Entreprise Fourcade.



Le système utilisé a été CUPACLAD 101 Random, qui a révolutionne l’installation de l’ardoise naturelle en bardage par une subtile harmonisation de formats aléatoires. Il en résulte une composition créative et dynamique.



Le format Random se compose d’ardoises de format 50×25, 50×20 y 50×15, posées horizontalement à l’aide d’une fixation invisible. Ce système apporte aux façades un design très original et innovant.



Depuis septembre 2019, Laëtitia da Costa accueille sa clientèle dans un tout nouveau commerce.



« Les gens sont très admiratifs de la qualité du travail, de la qualité du matériau et ils sont curieux ‘Qu’est-ce que c’est ce bâtiment ? Ah c’est de l’ardoise !’ Je n’aurais jamais imaginé avoir un bâtiment neuf et aussi beau, ça c’est sûr. »