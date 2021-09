Pourquoi privilégier la collecte des eaux pluviales dans des ouvrages enterrés ?

Gérer les eaux pluviales est devenu une priorité. L’eau de pluie n’est pas un déchet à évacuer le plus vite possible vers les réseaux traditionnels. Pourquoi envoyer de l’eau propre dans les stations d’épuration ?

L’eau de pluie doit être utilisée au plus près de son point de chute : infiltrée sur un parking engazonné ou une allée en graviers, collectée dans un bassin enterré puis infiltrée dans le milieu naturel pour alimenter une nappe phréatique par exemple, ou encore collectée dans un bassin de rétention pour être réutilisée ensuite (réserve incendie par exemple).



Dans le cas de petites pluies, les solutions nidaplast pour l’aménagement paysager peuvent répondre à ces problématiques.



Des sols perméables pour les chemins, allées et parkings



Les revêtements drainants pour les accès et chemins permettent d’infiltrer l’eau à la parcelle et limitent le parcours de l’eau. Les stabilisateurs de graviers nidagravel, sont 100% perméables. Installés sur un fond de forme drainant et stable, ils absorbent une bonne partie des eaux pluviales dans le sol, tout en garantissant un chemin praticable, sans trous ni ornières.



parking végétalisé allée de garage

Pour les moyennes et fortes pluies, mixer les produits précédemment cités avec des réservoirs de stockage des eaux pluviales enterrés.



Il n’est pas toujours possible de gérer la totalité des eaux de pluie sur la zone aménagée. Les modules alvéolaires Nidaplast, permettent de réaliser des bassins de stockage enterrés.

Ces ouvrages de régulation tamponnent les eaux pluviales en cas de forte pluie.

Les bassins doivent répondre aux exigences du PLU (Plan Local d’Urbanisme) et être dimensionnés pour respecter un débit maximal sortant en eau de pluie. La cellule études et dimensionnement de Nidaplast vous apporte conseils et détermine le volume utile du bassin.



Avec les installations Nidaplast, l’eau pénètre dans l’ouvrage par un ou plusieurs tuyaux collecteurs raccordés à un regard. Lorsque le débit entrant devient supérieur au débit de fuite, l’eau monte dans les blocs nidaplast. Un dispositif de ventilation permet à l’air de s’échapper en partie haute du bassin.



Dans le cas d’un bassin d’infiltration, l’eau retournera progressivement dans le sol, vidant ainsi la structure.

bassin d'infiltration

Dans le cas d’un bassin de stockage, une membrane d’étanchéité posée tout autour de l’ouvrage, permet de stocker l’eau pour une utilisation ultérieure (telle qu’une réserve incendie par exemple).

