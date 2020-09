Programme lauréat du Grand prix régional des Pyramides d’Argent de la FPI, la résidence Carré d’Art, conçue par ppa architectures avec Macaddam Architecture, réunit 160 logements au cœur de Toulouse. Sur voie, les immeubles sont en mulots de terre cuite rouge-orangé et sur cour, en contraste, les immeubles-plots sont revêtus de 2 000 m2 de panneaux aluminium composites ALUCOBOND® Plus dans une teinte anodisé naturel.

Un vaste programme résidentiel à Toulouse Saint-Cyprien

Inaugurée par le duo de promoteurs Vinci Immobilier et Icade Promotion en 2019, la résidence Carré d’Art réunit un vaste programme mixte sur une surface de plus de 10 000 m2 dans le quartier Saint-Cyprien, face au musée des Abattoirs et au jardin Raymond VI, sur la rive gauche de la ville rose. L’ensemble réunit 160 logements collectifs sur une surface de 11 021 m2 avec 705 m2 en SDP de surfaces commerciales en rez-de-chaussée. Il se compose de cinq bâtiments avec des logements en vente libre ou en accession sociale, permettant ainsi une mixité des résidents.

Une architecture contemporaine sur un site classé et emblématique de Toulouse : Les Abattoirs

Positionnée à un emplacement charnière, la parcelle fait front à un équipement culturel emblématique de la ville de Toulouse, constitué par l’ensemble classé des Abattoirs. Le site est exceptionnel, il profite de vues dégagées et lointaines sur des espaces verts et la ville historique et jouit d’une forte visibilité.



La façade historique côté allées Charles de Fitte a été rénovée et conservée dans sa totalité. L’architecture de la résidence allie différentes teintes de briques panachées et de panneaux en ALUCOBOND®. Dans le cadre de la charte « 1 immeuble 1 œuvre » signée par Vinci Immobilier et Icade Promotion, sous l’égide du ministère de la Culture, l’artiste de renommée internationale Bela Silva a réalisé cinq œuvres d’art qui sont installées dans les halls de la résidence.

Une implantation à différentes échelles et des orientations traversantes

À l’échelle urbaine, par son implantation et sa volumétrie, le projet cherche à prolonger les différentes échelles bâties existantes pour compléter finement l’îlot urbain : la façade patrimoniale conservée est intégrée à la composition d’ensemble. En rez-de-chaussée, deux porches mènent vers le cœur d’îlot, tout en pérennisant le passage historique des Abattoirs.



Dans les immeubles collectifs, les orientations doubles ou traversantes Est, Ouest et Sud sont privilégiées pour les grands logements, favorisant l’orientation (ensoleillement et vues) et la ventilation de chaque logement, pour des appartements qualitatifs et compatibles avec les nouvelles normes environnementales. Des espaces extérieurs sont à disposition correspondant à 20% de la surface habitable de chaque logement. En cœur d’îlot, les « maisons de faubourg » abritent de grands logements en duplex, chacun disposant d’un jardin privatif.

Un jeu contrasté de façades en terre cuite et en ALUCOBOND® Anodized Look®

La façade est à l'échelle de l'espace public qu'il borde. En cœur d’îlot, Les façades sont animées par le simple calepinage des panneaux et des ouvertures. Le positionnement des percements oriente les volumes et minimise les vis-à-vis. Dans la configuration où les volets sont fermés, le plot se lit alors comme un volume simple et monochrome. Le système constructif basé sur des refends porteurs et des façades à remplissage est simple et rationnel pour être économique.



À l’image du contexte environnant, les immeubles sur voie sont en mulots de terre cuite, de teinte naturelle rouge-orangé. Les ouvertures sont traitées en aluminium anodisé naturel affirmant l'identité contemporaine du projet par l’opposition d'un matériau brut et mat à un matériau soyeux et lisse. Sur cour, les immeubles-plots sont revêtus de 2 000 m2 de panneaux ALUCOBOND® Plus Anodized Look C0/EV1(teinte anodisé naturel).



Conformes à la norme EURAS, les finitions des panneaux ALUCOBOND® Anodized Look® allient hautes qualités techniques et esthétiques pour des bâtiments contemporains en recherche de noblesse et d’intemporalité. Dans la teinte C0/EV1, l’Anodized Look® pare les surfaces des immeubles-plots d’une teinte anodisée naturelle.



Cette gamme ALUCOBOND® Anodized Look® offre les mêmes effets esthétiques et visuels, à moindre coût que l’anodisé véritable. Sa mise en œuvre, fruit d’une méthode de laquage en continu (coil-coating), garantit de concrétiser fidèlement le projet d’origine. La couleur, ainsi obtenue, beaucoup plus stable et uniforme, permet de conserver le même aspect d’ensemble, quelque soit la superficie, à l’inverse des bains d’anodisation pouvant marquer des différences de teintes et reflets.



De plus, l’ALUCOBOND® Anodized Look® ne marque pas les traces de pliure ou de cintrage et son degré de brillance très faible confère un rendu mat, très recherché dans le design architectural contemporain.



Le sol est revêtu d'un pavé de granit gris rappelant la référence de la cour traditionnelle toulousaine, à la fois distributive pour les logements en cœur d’îlot et espace de vie collective pour les habitants.

Maîtrise d’ouvrage : Icade Promotion - Vinci Immobilier

Architectes : ppa●architectures (mandataire) avec Macaddam Architecture (architecte associé)

ALUCOBOND® Plus Anodized Look® C0/EV1 : 2 000 m²

Distributeur : Sunclear / Poseur : De Lima Pro deco

Crédit Photos : © Philippe Ruault