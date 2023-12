HIMACS et ASKA présentent le projet Éléphant

HIMACS inspire chaque jour architectes, designers, agenceurs et menuisiers pour donner vie à de fabuleux projets qui repoussent à chaque fois les limites de la création. Les nombreuses qualités intrinsèques du Solid Surface en font le matériau incontournable des applications d'intérieur et d’extérieur, aussi bien dans le domaine privé que public : résidentiel, hôtels, restaurants, bureaux, centres commerciaux, commerces, hôpitaux, crèches, nautique, et bien plus encore...

Pour célébrer HIMACS, la société ASKA présente actuellement, dans son showroom parisien, le projet Eléphant, une surprenante installation en HIMACS, réalisée par la société ADJ et Solutions Jardins : Immergée dans un cadre de plantes stabilisées¹, inspirée d’un décor tropical, l’imposante œuvre de 1,80 m x 1,80 m et de 500 kg, est une véritable prouesse technique, résultant d’un travail minutieux ainsi qu’une approche artistique hors du commun. Pas moins de 109 facettes en HIMACS, dans le coloris Alpine White pour la tête et Pavia pour les défenses rétroéclairées, ont été découpées et assemblées sans joints visibles. Ce projet a nécessité 120 heures de travail en bureau d’étude pour la conception de la maquette 3D. Une fois la structure en mousse découpée par commande numérique 5 axes, et les pièces en HIMACS usinées, il a fallu 45 jours d’assemblage, collage, ponçage et éclairage des défenses par LEDs. Le véritable défi a été de coller chaque pièce, de taille différente, avec des angles distincts, sans créer de décalage, pour un rendu parfait. Une fois terminé, cet origami géant a été fixé dans son support végétal, encadré d’HIMACS. Cette installation aux surfaces parfaitement lisses, pour ne pas dire sensuelles, qui invitent au toucher, est la parfaite illustration des possibilités offertes par HIMACS en termes de créativité. Pour Clément Jacquemin, le PDG d’ASKA, « à travers ce projet, nous souhaitions mélanger l’agencement et l’art pour montrer les possibilités du Solid Surface HIMACS ». Une expérience matière grandeur nature à vivre au showroom ASKA, à Paris, jusqu’à la fin du mois de décembre (sur rendez-vous). Lors du vernissage de l’exposition, les invités ont eu l’occasion de découvrir les dernières œuvres de l’artiste Richard Texier, peintre et sculpteur français renommé, partenaire du projet, qui utilise depuis des années HIMACS pour les encadrements de ses œuvres et ses présentoirs. 1 : plantes naturelles auxquelles on a retiré la sève pour la remplacer par de la glycérine végétale. Elles gardent ainsi toutes leurs couleurs, leurs robustesses et leurs souplesses. Il n’est plus nécessaire de les arroser ou de leur apporter de la lumière.

Crédits Photos : Styl’List Etienne List