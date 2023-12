Découvrez les solutions personnalisées dans la sécurisation et l'optimisation de votre chargement

L’entreprise fait partie de la division Transports Solutions du Groupe Axel Johnson International, groupe industriel et familial suédois composé de plus de 200 entreprises, 5400 employés dans 34 pays, dont les ventes annuelles s’élèvent à plus de 1,5 milliard d’euro.

La branche Transport Solutions représente à elle seule un chiffre d’affaires de 250 millions d’euro grâce aux 700 collaborateurs répartis dans 21 sociétés dans 9 pays en Europe.

C’est à Mions (69) près de Lyon qu’est basé le siège du groupe Forankra France qui emploie 72 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 32M€ dans les secteurs du transport, de l’industrie et de l’aéronautique.

Sa filiale L-EX, dédiée aux utilisateurs finaux, ainsi que les équipes d’ALTEC France, spécialisée dans la distribution de rampes de chargement en aluminium, seront présentes lors de SOLUTRANS pour présenter leurs larges gammes.

Découvrez comment Forankra France est leader dans son écosystème grâce notamment aux innovations dans les domaines du transport et de la logistique et plus particulièrement avec des nouvelles solutions dédiées au fourgons et véhicules utilitaires légers pour répondre aux besoins croissants de leurs clients.

Barres de blocage fourgon et VUL : La SMARTBAR et SMARTBAR HD

Il est essentiel pour les conducteurs, artisans et livreurs de disposer d'un équipement adapté à leur véhicule lors du transport de marchandises afin d’éviter toute détérioration des produits.

Pour pallier ces incidents, Forankra a développé des outils indispensables pour tout professionnel du transport en fourgon ou en véhicule utilitaire avec leurs nouvelles barres de blocage.

Destinée au blocage de marchandises lors du transport en véhicules industriels, la gamme SMARTBAR a été conçue s’adapter aux différentes dimensions de ces véhicules, avec 2 modèles : SMARTBAR et la SMARTBAR HD.

Légères, ergonomiques, et résistantes, leur l’innovation réside dans leur capacité de blocage ainsi que dans la simplicité de mise en place. Le mécanisme de réglage a été conçu par compression du ressort facilité par la poignée ergonomique à hauteur de bras. Ce design pratique et ergonomique permet de les installer en un geste tout en réduisant les risques musculosquelettiques. Fabriquées en aluminium, elles sont aussi entièrement recyclables.

SMARTBAR

Adaptée pour des véhicules type H1 et H2, sa capacité de 350 daN lui confère une résistante suffisante pour bloquer des charges en transport en VUL. Adaptable de 1m65 à 1m95, le réglage se fait facilement selon le modèle du véhicule.

SMARTBAR HD

Avec une capacité de blocage de 400 daN pour la SMARTBAR HD, la marchandise est suffisamment bloquée afin de préserver son état en limitant les mouvements en cas de freinage ou de manœuvre d’évitement. Ajustable dans des véhicules fourgon ou VUL type H3 avec sa plage de réglage de 2m20 à 2m50.

Garantissez ainsi protection de votre marchandise tout en facilitant le travail des opérateurs avec les barres de blocage de Forankra !

Les sangles SnapStrap : sangles pour VUL

Sécurisez facilement le transport de colis ou de matériel en véhicule utilitaire léger ou en voiture avec les sangles SnapStrap !

Face à un franc succès, Forankra est fière de poursuivre la promotion de son innovation destinée à l’'arrimage pour les VUL. Cette sangle 25mm est équipée d’une boucle à came à griffe repensée, dotée d'un système d'ouverture facile qui améliore l'ergonomie et réduit considérablement le temps nécessaire à l'arrimage.

Fini le besoin fastidieux de faire passer toute la longueur de la sangle dans la boucle. Désormais, une simple pression dans une boucle came à griffe suffit pour insérer, ajuster et verrouiller rapidement la sangle en place tout en garantissant une sécurité optimale lors du transport. La SnapStrap est disponible en une largeur de 25 mm et en longueurs standard de 3 mètres, mais elle peut également être confectionnée sur mesure. Avec une capacité de charge de 220 daN pour la SnapStrap rouge ou 300 daN pour la bleue, elle s'adapte parfaitement aux besoins des artisans, des livreurs et des particuliers, rendant l'arrimage accessible à tous. Cette solution innovante garantit la sécurité des chargements dans les VUL.

Découvrez la révolution de l'arrimage avec la SnapStrap de Forankra, qui simplifie la vie des conducteurs de VUL tout en assurant la sécurité de leurs marchandises.

Rampes de chargement ALTEC France pour VUL

En 2019, à l'acquisition d’ALTEC France, qui possède une expertise de plus de 30 ans, Forankra a enrichi son offre en introduisant des équipements spécialement conçus pour le transfert de charge avec une large gamme de rampes et ponts de chargement en aluminium.

Ces produits sont devenus indispensables ses partenaires revendeurs et distributeurs, couvrant divers secteurs tels que la carrosserie industrielle, le BTP, l'industrie, les espaces verts, l'agriculture, les loisirs, les campings et l'événementiel.

ALTEC France propose une vaste gamme de rampes en aluminium, notamment une gamme spécialement conçue pour les véhicules utilitaires légers, offrant des solutions sur mesure pour le chargement. Qu'il s'agisse de dénivelés importants ou modestes, ALTEC France s'adapte en proposant des rampes standards, pliables, individuelles ou par paires pour répondre à toutes les exigences de chargement des véhicules utilitaires légers.

Alors n’hésitez-plus et faites appel à Forankra pour sa vaste gamme des rampes de chargement en aluminium grâce au renfort de son offre par ALTEC France devenant ainsi un partenaire incontournable pour une variété d’industries quels que soient les secteurs et défis rencontrés

Sur le marché des véhicules utilitaires légers, Forankra s'impose comme un acteur de confiance et se distingue par leur engagement envers l’ergonomie de leurs produits et la sécurité des opérateurs tout au long de la chaîne logistique. Leur expertise en la matière se reflète dans la qualité et la performance de leurs produits.

Alors pour assurer la sécurité de vos collaborateurs et améliorer le quotidien des opérateurs tout en protégeant efficacement vos marchandises pendant les transports, optez pour les solutions Forankra !