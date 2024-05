VEKA s’associe à CREAD Lyon pour inspirer les futurs professionnels du design d’intérieur avec la finition VEKA SPECTRAL

VEKA, extrudeur et concepteur de menuiseries PVC, s’est associé à CREAD, école d’architecture et de design d’intérieur à Lyon, pour organiser un concours auprès des étudiants de troisième année. L’objectif de ce concours : mettre au défi de créer un environnement visuel intégrant la finition haut de gamme et design VEKA SPECTRAL. Cette finition couleur exclusive présente un aspect ultra-mat et offre un toucher velouté et un aspect sophistiqué, transformant les fenêtres en véritables éléments de décoration intérieure. Deux jurys distincts ont permis de primer deux représentations visuelles différentes.

Un jury professionnel était composé de deux collaborateurs VEKA, de deux formateurs CREAD, et d’un membre respectivement du Club Chic et de l’UNTEC. Après une délibération le 22 avril dernier, c’est finalement le travail de Baptiste Philippon qui a été primé sur la base de quatre critères de notation : la faisabilité technique des menuiseries PVC, le réalisme ainsi que la qualité de la photo et du rendu des textures, la clarté de l’explication du concept par l’étudiant et l’originalité de la proposition. Baptiste Philippon « L’emplacement choisi pour cette mise en avant d’une menuiserie PVC de la gamme VEKA SPECTRAL est le séjour d’un appartement parisien, caractérisé par son style d’atelier d’artiste. Inspiré par l’architecture emblématique de ces ateliers, j’ai opté pour l’installation d’un châssis fixe aux dimensions L.240cm x ht.320cm. Les montants en PVC ont été agencés de manière à créer une asymétrie délibérée, apportant ainsi un dynamisme visuel à l’espace tout en s’inspirant des verrières. L’utilisation de la teinte Umbra Ultramat ajoute une touche d’élégance et de sobriété à l’ensemble. » Quant au jury du public, il pouvait sélectionner son visuel préféré sur les réseaux sociaux du 21 mars au 12 avril. Et c’est finalement celui de Melissa Locatelli qui a recueilli le plus de votes. Melissa Locatelli « J’ai réalisé une cuisine verte avec une vue sur des montagnes enneigées. C’est une décision réfléchie qui vise à créer une harmonie visuelle avec l’environnement naturel. J’ai utilisé du bois afin d’emmener de la chaleur à l’intérieur ainsi que du Dekton pour mettre en valeur la qualité unique des produits VEKA. Et pour aussi apporter de la fraîcheur et de la vitalité à l’espace intérieur. Ce parti pris esthétique permet d’offrir une expérience immersive, tout en offrant un cadre somptueux pour la réalisation de vos mets d’exception. (VEKA SPECTRAL Vert Sapin Ultramat ; 4 ouvrants à frappe 1m (l) x 2,2m (h)). » Le concours s’est soldé par la présentation de toutes les créations visuelles des étudiants sur le blog de VEKA. Pour en savoir plus exit_to_app