Wallis®, est une gamme de vérandas aluminium conçue par Profils Systèmes pour satisfaire tous les projets d’extensions, des plus simples aux plus complexes. Homologuée par le CSTB, la véranda Wallis® permet de nombreuses architectures et de nombreux design, tout en garantissant un confort thermique optimal.

Toiture plate, multipentes, de forme victorienne, classique ou encore d’allure atelier d’artiste.... la gamme de vérandas Wallis permet de nombreuses architectures, des grandes dimensions, et se décline dans une large gamme de couleurs et textures exclusives Classe 2 garanties 25 ans.



Pour donner du caractère et du style à la véranda alu Wallis®, Profils Systèmes propose 4 types de chevrons, qui permettent par ailleurs de satisfaire des exigences de grande portée et des remplissages de 24 à 85 mm d’épaisseur :

Chevron épine

Chevron épine à capot

Chevron tubulaire

Chevron IPN Factory Spirit® (plein ou perforé)

Gestion climatique (stores, brise-soleil orientable), volets roulants (intégrés ou déportés), spots d’éclairage,… Wallis® intègre des profilés aluminium, spécialement développés par le bureau d’études de Profils Systèmes, pour rendre la véranda toujours plus confortable ! Son chéneau Factory Spirit® permet par exemple de la coupler à la pergola alu Wallis&Outdoor®.



Sa parfaite isolation thermique, son étanchéité à l’eau et à l’air, attestés par l’homologation du CSTB, en font un produit de très haute qualité et à très haute durabilité !



Pour aller toujours plus loin, Profils Systèmes vous propose grâce à son application Profils Systèmes 3D, de dessiner votre projet de véranda et de le présenter en réalité augmentée directement chez votre client. Une véritable immersion dans le projet qui aide le client à se projeter et à accélérer sa prise de décision !



Caractéristiques :