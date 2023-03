Vers plus d’indépendance énergétique

Quiconque construit ou rénove son logement a également besoin d'un système énergétique efficace. Face à l’augmentation des coûts des énergies, l’objectif est désormais d'atteindre une autarcie aussi élevée que possible. Viessmann fournit pour cela tous les composants nécessaires : des modules photovoltaïques Vitovolt, des onduleurs et des systèmes de montage, sans oublier un système de stockage d’électricité par des batteries : Vitocharge VX3. Tous ces composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres, pour former un système complet !

L'autoconsommation de l'électricité autoproduite par les panneaux photovoltaïques peut être considérablement augmentée grâce au Vitocharge. Avec seulement trois unités avec capacité de stockage jusqu’à 15 kW et une structure modulaire, toutes les applications de stockage d'électricité photovoltaïque pour les maisons individuelles sont couvertes.

La combinaison d'une installation photovoltaïque et d'un système de stockage d’électricité réduit durablement vos coûts d'électricité et préserve l'environnement, car l'électricité produite sur votre propre toit est garantie respectueuse de l'environnement. La valeur ajoutée de Viessmann ici : le système Viessmann Energy Management (également appelé HEMS). Ce système évolutif, intégré de série aux derniers produits de la marque, permet d’adapter la consommation électrique de vos équipements de chauffage en fonction de l’électricité produite. Vous pouvez ainsi très facilement décaler les heures de fonctionnement de votre générateur de chaleur pour les faire correspondre aux heures de production d’électricité de votre système photovoltaïque.

Vous l’aurez constaté, les produits et les services Viessmann sont interconnectés de manière optimale - pour plus de confort, une meilleure vue d'ensemble et une plus grande efficacité.

Profitez de nombreux avantages :

Garantie de puissance pour les modules PV par Viessmann : jusqu'à 25 ans

Montage rapide grâce à des solutions prêtes à brancher pour les raccordements électriques

Composants de système adaptés, sous-constructions, câbles de raccordement et onduleurs disponibles en tant qu'accessoires

Grande efficacité grâce à l'intelligence logiciel des accumulateurs d'énergie VX3

Gestion de l'énergie optimisée avec ViCare et le système HEMS

Aides financières disponibles sous conditions, renseignez-vous !

Pour en savoir plus exit_to_app