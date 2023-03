Conception BIM : KP1 et Trimble France consolident leur contrat de partenariat privilégié

Cette collaboration renouvelée confirme l’accélération de l’utilisation des nouvelles technologies de modélisation au sein des différentes activités de KP1 et de sa filiale KP1 Bâtiments. Les solutions logicielles mises en œuvre, basées sur les modèles, tels que Tekla Structures (pour le BIM, l'ingénierie structurale et la gestion de la fabrication) et Trimble Connect (pour l’accès et le partage des informations entre les différents acteurs d’un projet) couvrent l’ensemble du processus de conception, d’ingénierie et d’exécution :

des bâtiments à ossature de type poteaux/poutres KP1 ,

, des ouvrages intégrant le procédé de murs à coffrage intégré « Prémur KP1 ».

Ces outils permettent de modéliser des systèmes préfabriqués complets, comprenant les éléments béton, leurs ouvertures et réservations, les armatures, les systèmes de levage, d’étaiement et les différents inserts, tout en intégrant les contraintes de fabrication et de chantier (dimensions maximales des tables de préfabrication, limites de capacité des moyens de levage sur site...). Ils optimisent et rationalisent également les process de production de KP1, depuis la conception des modèles jusqu’à la fourniture des données pour les machines à commande numérique dans les unités de préfabrication, en passant par les informations nécessaires pour les achats et la facturation.



Afin de maximiser la flexibilité d’utilisation et la gestion des outils digitaux Trimble dans sa stratégie de production, le groupe KP1 a choisi de remplacer ses licences perpétuelles par des licences en abonnements.

« La force de Trimble Solutions France est de pouvoir proposer des outils évolutifs et totalement adaptables aux contraintes industrielles de KP1 et de ses clients. Nos deux équipes travaillent en étroite collaboration pour développer des fonctionnalités spécifiques aux process de KP1, à sa méthodologie et à ses produits. Les objectifs : gagner en performance industrielle à partir des plans transmis par nos bureaux d’études mais également faciliter la mise en œuvre et le suivi de chantier des entreprises grâce à des plans de qualité détaillés et explicites qui simplifieront leur compréhension. »

« Ces solutions logicielles sont complètes assurant une parfaite liaison entre le bureau d’études, le site industriel et le client. », souligne David Henriques, Directeur Technique & Innovation de KP1.



« En tant qu’éditeur de logiciel pour le bâtiment, c’est un privilège de pouvoir travailler en étroite collaboration avec le spécialiste français de la construction en béton préfabriqué. La prolongation de ce partenariat avec KP1 nous permettra de poursuivre notre collaboration et ainsi d’aller plus loin techniquement dans l’analyse du besoin et les réponses apportées à KP1. Nous pouvons ainsi fournir non seulement des solutions de modélisation BIM, mais également des solutions qui couvrent l’ensemble des phases d’un projet de construction, de la conception au chantier en passant par la fabrication. », déclare Jean-Yves Vétil, Directeur de Trimble Solutions France.

