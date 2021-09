Viessmann, plus de 40 ans d’expérience en pompes à chaleur

La gamme de pompes à chaleur Vitocal de Viessmann permet non seulement de chauffer et d'alimenter votre logement en eau chaude sanitaire, mais aussi de le climatiser. Elle utilise l'énergie gratuite présente dans l’environnement – l'air ambiant, les eaux souterraines ou le sol – pour fonctionner. Cela permet de réduire la consommation d’énergie fossile et les émissions de CO2 !

Utiliser les calories présentes dans l'environnement pour le chauffage, la climatisation et l'eau chaude sanitaire

Les pompes à chaleur Vitocal conviennent aussi bien aux bâtiments neufs qu'aux bâtiments anciens en cours de rénovation. Celles-ci peuvent même être combinées aux systèmes de chauffage existants qui fonctionnent encore au fioul ou au gaz. En effet, une pompe à chaleur peut avoir besoin d’une source d’énergie fossile pour répondre aux pics de consommation, mais aussi pour lui assurer un fonctionnement continu.



Le fluide frigorigène qui sert à transférer la chaleur a besoin d’électricité. Le besoin en électricité ou en énergie, tel que le gaz ou le fioul, reste minime comparé aux systèmes de chauffage plus classiques. Ceci est mesuré grâce à un indicateur, le COP (ou coefficient de performance), qui répond à un ratio simple : la pompe à chaleur restitue 4 kWh de chaleur pour un 1 kWh d’électricité consommée. Le COP est donc de 4, ce qui est un indicateur satisfaisant de performance.



Plus le COP est élevé et plus la PAC est performante ! Ce ratio oscille généralement entre 3 et 4. A savoir qu’il dépend de la température de la source froide et de la température d’eau de chauffage demandée : pour les PAC air/eau par exemple, plus l’air extérieur est froid et/ou plus la température de l’eau de chauffage demandée est élevée, plus le COP va baisser. Et c’est justement lorsque le COP passe sous le ratio de 1 que l’appoint gaz ou fioul est alors utilisé. En France, le COP est mesuré selon la norme EN 14511, avec un air extérieur à 7°C et une température d’eau de chauffage de 35°.



Plutôt que d’opter pour des énergies fossiles, vous pouvez aussi combiner les pompes à chaleur Vitocal avec un système photovoltaïque. L'électricité autoproduite est alors utilisée pour faire fonctionner la pompe à chaleur. En effet, en plus de l'énergie environnementale (environ 3/4), il faut fournir environ 1/4 d'électricité pour que la pompe à chaleur puisse transformer l'énergie ambiante en chaleur diffusée dans l’habitat.

Utilisation de la pompe à chaleur pour le rafraîchissement

En plus du chauffage de l’habitat et de l’eau chaude sanitaire, les pompes à chaleur Vitocal de Viessmann peuvent également rafraîchir un bâtiment. Il est important de faire la dissociation entre le rafraîchissement naturel (passif) et le rafraîchissement actif. Dans le premier cas, la chaleur du circuit de chauffage est évacuée vers le captage intégré dans le sol ou connectée à la nappe phréatique via un échangeur de chaleur dans le cadre d’une solution géothermique. L’intérieur du bâtiment est donc plus frais pendant les saisons chaudes. Le rafraîchissement de l’habitat est donc naturel, puisqu’il ne refroidit pas activement l’air, comme le ferait un climatiseur. Toutes les pompes à chaleur eau glycolée/eau Viessmann utilisent cette variante de rafraîchissement dite naturelle.



Une autre option est possible grâce au rafraîchissement actif. Ici, la fonction de la pompe à chaleur est inversée. Dès lors, la Vitocal fonctionne comme un réfrigérateur. En plus des pompes à chaleur split Vitocal 200-S et Vitocal 222-S, les modèles 200-A et 222-A sont également équipés d'une commutation réversible.

Ce qui distingue la gamme de produits Vitocal de Viessmann des autres pompes à chaleur

Toutes les pompes à chaleur Vitocal se caractérisent par un fonctionnement très silencieux, à faible niveau de vibrations et nécessitant peu d'entretien. En outre, elles présentent un coefficient de performance élevé (COP).



Les produits Vitocal de la gamme S (split), étudiés pour les maisons individuelles, fonctionnent silencieusement grâce à la conception de l'unité extérieure. Cette dernière a été optimisée pour produire le moins de nuisances sonores possibles. Les pompes à chaleur split Vitocal 200-S et 222-S se caractérisent également par des unités intérieures extrêmement silencieuses.

De nombreux modèles peuvent être installés à proximité des pièces à vivre, notamment les chambres, le salon ou un espace de travail, car ils prennent peu de place. Il s'agit d'une caractéristique particulière des unités compactes Vitocal 222-G dans le cadre des solutions géothermiques mais également des unités intérieures des Vitocal 200-S dans le cadre des solutions split. Ainsi, la surface d'installation est inférieure à un demi-mètre carré.

Gamme de produits Vitocal : des possibilités d'application flexibles

Les pompes à chaleur Vitocal peuvent être programmées pour répondre à vos besoins en produisant la température intérieure souhaitée. Cela s'applique non seulement aux maisons individuelles neuves, mais aussi aux immeubles d'habitation ou même aux petits locaux commerciaux.



Il est notamment possible d'augmenter la puissance de chauffage et de rafraîchissement par ce que l'on appelle la mise en cascade. Cela signifie que plusieurs pompes à chaleur Vitocal de même modèle peuvent être connectées entre elles et se relayer dans le chauffage ou le rafraîchissement, permettant ainsi d’atteindre une efficacité énergétique plus élevée convenant à de grands bâtiments. Ainsi, la Vitocal 300-G permet d'atteindre une puissance de 589 kW grâce à la fonction cascade intégrée !



Pour les grands bâtiments résidentiels ou les immeubles d'habitation, il est possible d'installer de grandes pompes à chaleur Viessmann. Par exemple, une Vitocal 300-G/-W Pro peut atteindre 240 ou 290 kW. Si elles sont connectées en cascade, la puissance espérée peut atteindre une valeur de 1 450 kW. Celles-ci sont donc également adaptées aux surfaces commerciales.



Viessmann propose une large gamme de pompes à chaleur qui répondent à des besoins spécifiques :



Pompes à chaleur air/eau

Vitocal 100-S

Vitocal 111-S

Vitocal 200-S

Vitocal 222-S

Vitocal 100-A

Vitocal 200-A

Vitocal 222-A

Vitocal 300-A

Vitocal 350-A

Pompes à chaleur eau glycolée/eau

Vitocal 200-G

Vitocal 222-G

Vitocal 300-G

Vitocal 200-G Pro

Pompes à chaleur air/air

Vitoclima 200-S

Vitoclima 300-S

Ballons thermodynamiques

Vitocal 060-A

Vitocal 262-A

Appareil hybride

Vitocaldens 222-F

Photo à la une : Vitocal 350-A

Crédits : Viessmann

Pour en savoir plus exit_to_app