elZinc adopte l'énergie solaire

elZinc se met au vert et assure désormais une partie de la fabrication de son zinc avec de l'énergie photovoltaïque produite grâce à l'installation de plus de 6500 panneaux solaires placés sur le toit de l'un de ses bâtiments.



Cette installation permettra à l ́entreprise d'éviter l'émission de 893 tonnes de CO 2 par an, soit un impact positif sur la qualité de l'air similaire à celui de plus de 65 000 nouveaux arbres.



Avec cette initiative, l'entreprise poursuit son ambitieuse stratégie de durabilité et réduit ses émissions de CO 2 tout au long de la chaîne de création de valeur.



« En mettant clairement l'accent sur la neutralité environnementale, nous améliorons nos flux de production afin de préserver les ressources naturelles et contribuer à la lutte contre le changement climatique. »