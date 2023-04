Viessmann présente une nouvelle génération de pompes à chaleur et de « chauffage invisible »

Thomas Heim, PDG de la plus grosse branche d’activité, Viessmann Climate Solutions, a présenté ces chiffres aujourd’hui durant le salon international ISH de Francfort. En gardant les deux premiers mois de l’année en cours en ligne de mire, le PDG a parlé d’un début prometteur, pour une année qui sera marquée par la mise en œuvre des objectifs stratégiques.

Thomas Heim, PDG de Viessmann Climate Solutions :

« Nos solutions climatiques contribuent à la réalisation des objectifs climatiques européens, à savoir une réduction d’au moins 55 % des émissions de CO2 d’ici 2030 par rapport à 1990. Le nombre de pompes à chaleur installées dans le futur constitue à cet égard un pilier essentiel. Dans le contexte de cette importante mission, nous sommes fiers d’avoir continué à faire progresser notre transformation en 2022. La visite du chancelier allemand Olaf Scholz à notre siège social l’année dernière souligne notamment la pertinence de notre approche. Le deuxième pilier de la transition énergétique dans le secteur du bâtiment est la numérisation. »

Avec notre plateforme unique Viessmann One Base, nous avons créé les conditions permettant à nos produits et systèmes de communiquer entre eux de manière fluide, ainsi qu’avec nos services numériques.



Au cours de l’exercice écoulé, la plus grosse branche d’activité du groupe Viessmann a poursuivi avec succès sa transformation en tant que fournisseur leader de solutions climatiques intégrées - et a ainsi contribué à la réalisation de l’objectif de l’ensemble du groupe « Nous créons des espaces de vie pour les générations à venir ». La croissance de la branche Climate Solutions a été accélérée notamment par une forte demande de solutions climatiques durables basées sur les énergies renouvelables. Il s’agit notamment des pompes à chaleur à réfrigérants naturels, de la biomasse, de l’énergie solaire thermique, du photovoltaïque, des batteries de stockage, des générateurs de chaleur pour gaz verts et combustibles verts liquides, des solutions de ventilation, des solutions de chauffage urbain et de chauffage local, ainsi que des services numériques et prestations de services.



L’année dernière, au mois de mai, l’entreprise familiale a annoncé qu’elle investirait une somme record d’un milliard d’euros dans le développement de solutions climatiques vertes. En conséquence, la branche d’activité a augmenté ses capacités de développement de pompes à chaleur et le nombre de collaborateurs de cette division a quasiment doublé. La nouvelle génération de pompes à chaleur Vitocal-250-A/-150-A, le développement de notre propre système de batterie Vitocharge, la nouvelle solution compacte Viessmann Invisible et la pose de la première pierre d’un nouveau site de production de pompes à chaleur en Pologne font également partie des éléments centraux de l’offensive sur les solutions climatiques vertes lancée par l’entreprise familiale.

Alix Chambris, vice-présidente Relations publiques internationales et Durabilité : « Le basculement du portefeuille vers des solutions renouvelables est une opportunité unique de contribuer à la sécurité climatique et énergétique. Nous avons montré par le passé que nous pouvions dissocier la croissance des émissions, ce qui nous rend plus résilients aujourd’hui face à la hausse des prix de l’énergie. En effet, entre 2005 et 2020, nous avons réduit nos propres émissions (scopes 1, 21) de 50 % bien que notre chiffre d’affaires ait augmenté de 150 % dans le même temps.Il est désormais de notre responsabilité collective, en tant que facilitateurs, d’accélérer drastiquement la transition énergétique. »



Mme Chambris poursuit ainsi : « À cette fin, nous avons fixé des objectifs climatiques fondés sur des données scientifiques pour le groupe Viessmann. Pour le premier, nous prévoyons une réduction absolue de nos propres émissions (scopes 1, 2) de 50 % supplémentaires d’ici 2030 par rapport à 2019. En ce qui concerne le deuxième objectif climatique, nous voulons atteindre une réduction de 55 % de l’intensité économique des émissions de notre chaîne d’approvisionnement et de nos produits, y compris de la phase d’utilisation (scope 3), au cours de la même période. Grâce à notre stratégie « LEAP to net-zero », nous donnons à notre famille mondiale et à nos partenaires les moyens de favoriser ensemble des changements positifs. Nos solutions climatiques, que nous présenterons lors de l’ISH. »



En collaboration avec Alix Chambris, le directeur technique Dr. Markus Klausner et le directeur stratégique Dr. Karsten Hoppe, le PDG de Viessmann Climate Solutions a présenté le concept du salon « Une famille pour un changement positif » et environ 60 nouvelles solutions climatiques hautement efficaces, qui seront dévoilées pour la première fois au public professionnel lors de l’ISH.



Dr. Karsten Hoppe, directeur stratégique de Viessmann Climate Solutions : « Nous souhaitons que nos partenaires se sentent membres de la grande famille Viessmann. Nous voulons accompagner nos partenaires pour relever les défis actuels. À cette fin, nous avons exposé nos produits, solutions et services dans quatre scénarios différents. De plus, pour la première fois lors d’un salon, nous avons visualisé l’esprit de famille de Viessmann sur une LED géante. Chaque partenaire a ici la possibilité de montrer qu’il fait partie de la grande famille Viessmann. En outre, nous présentons notre offre de séminaires en ligne fortement élargie, qui permet à nos partenaires de participer à des séminaires en direct ou à des webinaires depuis leur entreprise ou leur domicile, dans le but de se préparer au mieux aux exigences professionnelles actuelles, notamment dans le secteur des pompes à chaleur. »



Dr. Markus Klausner, directeur technique, a présenté les nouvelles solutions climatiques qui seront dévoilées jusqu’au 18 mars dans le cadre de quatre cas d’application typiques, sur le stand Viessmann dans le hall 12.1. Il a décrit le « système de chauffage invisible » Viessmann Invisible comme une étape majeure en matière d’innovation : une solution particulièrement peu encombrante composée d’une pompe à chaleur moderne, d’un ballon d’eau chaude, d’un système de ventilation résidentiel en option, ainsi que d’une batterie de stockage, spécialement conçue pour les constructions neuves.

Grâce à cette innovation, l’ancien local technique de la maison devient un espace de vie supplémentaire - un espace de travail ou une salle de jeux pour les enfants, par exemple. Il a également attiré tout particulièrement l’attention sur les nouveautés dans le domaine des pompes à chaleur monoblocs air/eau, qui fonctionnent toutes avec le réfrigérant naturel propane (R 290), ainsi que sur les systèmes hybrides composés de pompes à chaleur et de chaudières à gaz à condensation. Dans le cas des systèmes hybrides, des solutions de modernisation simples, c’est-à-dire l’ajout ultérieur d’une pompe à chaleur aux systèmes de chauffage au gaz ou au mazout existants, permettent d’augmenter la part des sources d’énergie renouvelables dans les travaux de chauffage annuels à plus de 70 %.

En élargissant son portefeuille, Viessmann est désormais en mesure de proposer une solution de remplacement à part entière dans toutes les plages de puissance pour les systèmes de chauffage au gaz et au mazout dans les maisons individuelles et les maisons à deux logements.

Dr. Markus Klausner, directeur technique de Viessmann Climate Solutions : « La force exceptionnelle de nos produits et solutions se manifeste particulièrement dans la solution système composée d’une pompe à chaleur avec PV, batterie, colonne de charge et système de gestion de l’énergie. Conjointement avec notre écosystème ViCare Smart Climate, nous offrons un mode de chauffage particulièrement économe en énergie. »

Pour en savoir plus exit_to_app