Séquoia : un bâtiment cohérent avec l'environnement

Pour revêtir le bâtiment, les propriétaires et le cabinet d ́architecte ont choisi le zinc et plus particulièrement le zinc prépatiné elZinc Graphite® et la nuance dorée de la gamme elZinc Rainbow® fournis par l'agence ALTEMA Caudan. « L’idée est d’être utile au territoire, tout en étant cohérent avec l’environnement », souligne Philippe Orst, le Directeur du Centre. La combinaison à la fois vivante et relaxante des différents matériaux sélectionnés (verre, zinc) et des nuances utilisées (l'or et le noir) évoquent l'harmonie, la sérénité et le mariage avec la nature promis par le Centre Séquoia.

Le zinc, un matériau aux mille vertus

Matériau noble, le zinc est prédominant sur la façade du bâtiment.

Comme le précise Emmanuel D'Hérouville, le dirigeant de l'entreprise de couverture 45o Ouest, « grâce à ses nombreuses qualités, le zinc a permis de répondre aux différents défis techniques du projet ».

Le verre et le zinc mettent en valeur la modernité

du bâtiment → Une mise en œuvre relativement facile :

Métal flexible, le zinc a permis à 45o Ouest de s'adapter aisément aux différentes pentes et raccords en jonction.



→ Des qualités environnementales et de durabilité :

Naturel et 100% recyclable, le zinc elZinc® offre une solution esthétique pourvue d'une grande longévité. « Tout a été mis en œuvre pour respecter le cahier des charges du site protégé », rappelle Philippe Orst.



→ Le joint debout, la technique de pose utilisée pour installer le zinc, assure une étanchéité maximale. Ce système permet également différentes configurations. Dans le cas de Sequoia, le zinc doré elZinc Rainbow® a été posé selon une séquence aléatoire pour rythmer la façade du bâtiment.

→ De nouvelles solutions esthétiques : le gris n'est plus le seul horizon du zinc. Il se décline en différentes teintes qui s'accordent à la nature du matériau dont elle laisse transparaître la trame naturelle. La nuance dorée d'elZinc Rainbow® et l'élégance d'elZinc Graphite® renforcent la dimension contemporaine du verre et valorise l'environnement naturel qui entoure la construction.

Séquoia bien-être

Photo à la une : La façade principale du Centre Séquoia revêtue de zinc elZinc Rainbow® Or et elZinc Graphite®.