Viessmann : un retour à énergie positive sur Interclima au Mondial du Bâtiment

Viessmann confirme un retour gagnant sur le salon Interclima du Mondial du Bâtiment, qui s’est tenu du 3 au 6 octobre derniers à Paris, Porte de Versailles.

Outre une fréquentation record sur le stand durant les quatre jours de la grand-messe française du génie climatique, rappelons en effet que Viessmann a décroché la Médaille d’argent des Awards de l’Innovation pour sa nouvelle génération de pompes à chaleur Vitocal 250 A.

Une réponse parfaitement adaptée à la rénovation grâce à des températures de départ allant jusqu’à 70°, qui s’impose car protégeant durablement l’environnement grâce à l’utilisation d’un réfrigérant vert R290 (propane) mais aussi par son niveau acoustique de seulement 35 d(b) à 4 mètres. Une solution à la fois pertinente, performante et esthétique, largement plébiscitée des visiteurs qui ont également pu découvrir d’autres innovations Viessmann orientées ENR.

Les solutions Viessmann : une boucle vertueuse de l’énergie

En effet, un fort engouement a aussi été constaté pour le pôle présentant le système de gestion de l’énergie Viessmann Energy Management, incarnant la parfaite représentation d’une production décentralisée d’énergie doublée d’une boucle vertueuse en autoconsommation. Les visiteurs ont pu apprécier toutes les qualités d’un système Viessmann conjuguant production d’électricité via des panneaux photovoltaïques Vitovolt 300, stockage par le système de batteries Vitocharge - produites au sein de l’usine de Faulquemont (57), alimentation d’une pompe à chaleur Vitocal ou encore exploitation via une borne de recharge pour véhicule électrique.

Rappelons qu’au-delà de la gestion des équipements, il s’avère possible de piloter de nombreux composants du système de la maison en préservant les ressources et en améliorant l’efficacité énergétique. Viessmann Energy Management affiche ainsi en temps réel les flux d’énergie sur smartphone ou la tablette et met notamment ces fonctions à disposition pour le système qui les exploite de façon optimale en fonction de la production et des besoins. Un concept Viessmann pouvant facilement être mis en service et activé par le professionnel à l’aide de ViGuide, mais où le particulier conserve toujours la main sur le pilotage de son installation afin de l’optimiser et l’affiner en fonction de ses propres besoins.

Autre référence remarquée du stand Viessmann, la nouvelle chaudière à granulés de bois Vitoligno 200 C (plage de puissances allant de 20 à 47 kW) qui se présente comme une solution optimale pour la modernisation d’anciennes installations. Compacte, prête au raccordement, elle se veut idéale en remplacement d’une chaudière fioul et peut-être, dans certains cas, utilisée sans réservoir tampon. Labellisée Flamme Verte 7 étoiles, son rendement annuel peut atteindre 92 %.

Par ailleurs, Viessmann présentait également ses solutions dédiées aux réseaux de chaleur. Ainsi, les capteurs solaires sous tube Vitosol 200-T SPX (fabriqués à Faulquemont), proposés en deux versions de 5,05 m2 et 10,3 m2.

Rappelons que grâce au principe du caloduc (les tubes ne sont pas traversés directement par le fluide solaire, mais sont reliés à l’échangeur de chaleur dans le boîtier du collecteur de manière sèche), les Vitosol 200-T type SPX, se caractérisent par leur longue durée de vie et leur fiabilité opérationnelle.

Les surfaces absorbantes sont placées directement dans les tubes sous vide, protégées des influences environnementales. Conçu sans miroir, le Vitosol 200-T SPX fournit de la chaleur solaire de manière fiable et avec un rendement élevé pendant l’intégralité de sa durée de vie.

Enfin, autre solution Viessmann dévolue au résidentiel collectif, neuf ou rénové, mise en lumière sur le stand, le MTA (Module thermique d’Appartement) qui assure tant le chauffage que la production d’eau chaude sanitaire d’un appartement avec aussi le comptage de l’énergie consommée. Il peut être de plus complété d’une récupération des énergies fatales et génère ainsi une optimisation de l’usage des énergies fossiles.

