HIRSCH Isolation lance le premier configurateur de FDES pour les isolants en polystyrène expansé (PSE) Communiqué | 22.11.22

Partager sur :

Spécialiste de l’isolation pour un habitat durable, HIRSCH Isolation est aux côtés de ses clients pour construire des bâtiments répondant aux critères environnementaux les plus exigeants. Dans cet objectif d’accompagnement et de construction durable, HIRSCH Isolation propose le premier configurateur de FDES (fiche de déclaration environnementale et sanitaire) pour sa gamme de produits isolants en PSE.