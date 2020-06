Plus grande, plus fine pour plus de lumière et d’apports solaires, mais toujours aussi performante… voici la fenêtre Vision XXL by VEKA. Combinant design et technologie, cette fenêtre PVC Vision XXL by VEKA satisfait aux attentes des concepteurs de bâtiments, aux tendances architecturales modernes et aux exigences réglementaires tout en répondant aux contraintes techniques quelles que soient les performances attendues.

En proposant la solution Vision XXL by VEKA aux fabricants de menuiseries, VEKA leur permet de concevoir des fenêtres et baies aux dimensions inégalées en PVC et au fonctionnement pérenne. Ainsi la gamme 70 mm VEKA s’enrichit pour répondre aux nouvelles attentes du marché et aux tendances architecturales modernes : grandes dimensions, grand clair de vitrage, performances accrues, finesse des profilés, en blanc comme en couleurs.

Les concepteurs de bâtiments s’offrent de grandes dimensions… pour toujours plus de design, de lumière et d’apports solaires

Avec des dimensions supérieures de 20% comparées à celles d’une fenêtre PVC standard, cette nouvelle solution VEKA garantit un gain de 4% des apports solaires (Sw) et lumineux (TLw) pour plus de luminosité et de clair de jour. Plus grande, cette menuiserie Vision XXL by VEKA répond aux obligations d’accessibilité en respectant le passage PMR réglementaire.



Conçu avec l’ouvrant le plus fin de la gamme 70 mm VEKA, tout en se préservant d’une quelconque déformation, cette nouvelle fenêtre se caractérise également par la finesse de ses profilés.



Pour les fabricants, la fenêtre Vision XXL by VEKA leur permet de toujours apporter la réponse technique adaptée aux dimensions et aux performances attendues sur un chantier en maîtrisant aussi bien les contraintes de dilatation que le poids des vantaux. Le fonctionnement de la menuiserie est rendu pérenne, sans affaissement des ouvrants, par cette solution technique qui permet par ailleurs d’augmenter les performances acoustiques.

Les + produit :

De plus grandes dimensions : de l’ordre de 20% par rapport à une fenêtre standard

de l’ordre de 20% par rapport à une fenêtre standard Plus de finesse : concept Vision XXL by VEKA applicable avec le plus petit ouvrant du système 70 mm VEKA

concept Vision XXL by VEKA applicable avec le plus petit ouvrant du système 70 mm VEKA Plus d’apports solaires (Sw) : de l’ordre de 4% par rapport à une fenêtre standard.

de l’ordre de 4% par rapport à une fenêtre standard. Plus de lumière (TLw) : de l’ordre de 4% par rapport à une fenêtre standard.

de l’ordre de 4% par rapport à une fenêtre standard. Plus de couleurs : concept Vision XXL by VEKA applicable en blanc comme en couleur.

concept Vision XXL by VEKA applicable en blanc comme en couleur. Plus d’acoustique : augmentation des performances pour les dimensions menuiseries XXL.

augmentation des performances pour les dimensions menuiseries XXL. Plus d’accessibilité : passage PMR réglementaire respecté.

La solution Vision XXL by VEKA se décline en double et triple vitrage, dans toutes les lignes de la gamme VEKA 70 mm – SOFTLINE 70, SWINGLINE 70 et KIETISLINE 78 – et dans toutes les couleurs du nuancier VEKA.

