Veka France pose la première pierre de son futur site en Saône-et-Loire

La première pierre de la future plateforme logistique du groupe Veka France vient d’être posée à Saint-Loup-de-Varennes, en Saône-et-Loire. Ce faisant, Veka marque aujourd’hui une étape clé de son développement, en se dotant d’un nouvel outil pour répondre aux besoins croissants du marché français.

Veka France, spécialisé dans l’extrusion de profilés de PVC pour la menuiserie, est sur le point de se doter d’un nouvel outil, synonyme de développement majeur pour ses activités. La marque vient en effet de poser la première pierre de sa future plateforme logistique, qui prendra racine à Saint-Loup-de-Varennes, en Saône-et-Loire.

Étaient présents pour l’occasion, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Emmanuel Demesmay, directeur général de Veka France, et Éric Gagnière, président de JMG Partners.

Répondre au mieux à la demande croissante de menuiseries performantes

Implanté sur 4,6 hectares de terrain, le futur site du groupe Veka couvrira une superficie de 11 000 m². Elle inclura une zone de stockage de 3 000 m² et un espace de bureaux de 400 m².

Ce projet, fruit d’un investissement de 16,5 millions d’euros, s’inscrit dans une stratégie de long terme, visant à augmenter la capacité de production de l’usine d’extrusion de Thonon-les-Bains et à répondre à une demande croissante de menuiseries performantes sur le plan énergétique.

Veka vise également, via cet aménagement, à assurer un haut niveau de services à ses clients français fabricants de menuiseries et libérer de l’espace sur le site de Thonon, contribuant au bien-être des collaborateurs.

Débutés en juin 2024, les travaux se termineront en juin 2025 pour une mise en service à la rentrée 2025. La plateforme accueillera à son ouverture 25 salariés, et disposera par ailleurs d’une réserve d’extension de plus de 50 % pour accompagner l’évolution des volumes de production.

Un projet pensé pour respecter l’environnement

Le groupe Veka a tenu à ce que nouvel outil se distingue par son approche respectueuse de l’environnement. JMG Partners, chargé de la réalisation du projet, a veillé à intégrer des mesures écologiques fortes, notamment un aménagement paysager basé sur la méthode Miyawaki, qui permet une forte densité végétale et une biodiversité accrue.

Au cours du chantier, dont l’intégralité des déchets seront revalorisés, 250 arbres et arbustes vont être plantés, ainsi que des haies et de nombreux gîtes tels que des nichoirs et hibernaculums, pour accueillir la faune locale. Des moutons seront également présents sur le site pour l'éco-pâturage, ce qui permettra de supprimer les espèces végétales envahissantes sur le site.

Par ailleurs, le bâtiment sera équipé d’une centrale photovoltaïque couvrant l’ensemble de la toiture, permettant une injection de l’énergie produite dans le réseau et à terme, une autoconsommation sur site. Outre la présence de bornes de recharge pour les véhicules électriques, l’ensemble des éclairages sera en LED, contribuant ainsi à la réduction de l’empreinte énergétique du site.

Le rôle prépondérant des acteurs locaux

Au-delà des caractéristiques du site et du bâtiment, le succès de l’opération résulte de la démarche partenariale adoptée par JMG Partners avec les acteurs locaux, notamment l’agglomération du Grand Chalon et la SEM Val Bourgogne, qui ont facilité l’installation rapide de Veka dans cette zone stratégique. Cette collaboration a permis d’anticiper et de sécuriser les autorisations nécessaires pour optimiser les délais et garantir le planning.

« Cette nouvelle plateforme logistique permettra d’accueillir l’ensemble du stock actuellement géré sur le site Veka de Thonon-les-Bains. La menuiserie PVC est LA solution en termes de performance, de design et de recyclabilité répondant à une demande toujours croissante d’isolation, de baisse de l’empreinte carbone et d’économie d’énergie », commente Emmanuel Demesmay, directeur général Veka France.

