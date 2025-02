VEKA dévoile le Seuil 3.0 : une solution universelle pour allier accessibilité, performance et industrialisation pour les fabricants de menuiseries

Une solution universelle

Le Seuil 3.0 répond pleinement aux exigences des normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Disponible en six dimensions, de 70 à 190 mm de largeur, il s’adapte aisément à toutes les configurations de chantiers, qu’il s’agisse de projets neufs ou de rénovations.

Compatibilité et facilité de fabrication

Le Seuil 3.0 est entièrement compatible avec l’ensemble des dormants de la gamme VEKA. Cette polyvalence permet une flexibilité de fabrication, combinée à une finition esthétique harmonieuse, parfaitement adaptée aux menuiseries blanches ou en couleurs.

Pour les industriels, le Seuil 3.0 offre une simplification notable grâce à sa conception pensée pour faciliter sa fixation à la menuiserie tout en assurant la rigidité du système L’ensemble facilite le transport, le stockage, et surtout, l’installation sur les chantiers, réduisant ainsi les contraintes techniques et les coûts associés.

De plus, lors de son assemblage sur la menuiserie et grâce aux embouts d’étanchéité, il est désormais possible de se passer de silicone tout en assurant une étanchéité parfaite de la menuiserie !

Une avancée majeure pour l’esthétique et l’efficacité

Disponible dans une large palette de dimensions et conçu pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants, le Seuil 3.0 reflète l’expertise et le savoir-faire de VEKA. Ce produit combine esthétique, performance et accessibilité, tout en offrant une solution pratique et durable pour les acteurs du secteur de la menuiserie extérieure.

