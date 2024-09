Maintien des HLM dans les territoires en déprise : la FOPH fait ses propositions

La Fédération des Offices Publics de l’Habitat a présenté, à l’occasion du Congrès HLM de Montpellier, son étude intitulée « Logement social et territoires détendus : de la déprise à la reprise ». Elle y formule 17 propositions concrètes, indispensables au maintien des HLM publics dans les zones en déprise.

À l’occasion du Congrès HLM de Montpellier, qui a reçu la visite de Valérie Létard, fraîchement nommée ministre du Logement et de la Rénovation Urbaine, la Fédération des Offices Publics de l’Habitat (OPH) a animé sur son stand un temps fort pour présenter son étude intitulée « Logement social et territoires détendus : de la déprise à la reprise ». L’occasion pour elle de présenter 17 propositions concrètes, indispensables au maintien des HLM publics dans les zones en déprise.

Outre des pistes pour améliorer les conditions de développement et de rénovation du parc social, certaines propositions ont pour objectif de simplifier des procédures et des dispositifs. On retrouve notamment parmi elles la création d’un guichet unique de financement des fonds Feder, Anah, etc. Ou encore, l’élargissement du champ des accords collectifs à l’ensemble des services à la personne.

Ce travail témoigne du rôle majeur des OPH sur les territoires, aux côtés des collectivités, en matière d’innovation, de revitalisation des centres-villes, d’aménagement, de maîtrise d’ouvrage, de développement de nouveaux services aux locataires, et de renforcement de la cohésion sociale.

La Fédération y met également en exergue la nécessité de changer de regard sur les territoires en déprise, souvent déconsidérés voire abandonnés par les politiques publiques d’aménagement.

Diverses opérations pour revitaliser les territoires et apporter de la proximité

« Lot Habitat est le bailleur d’un département peu peuplé. Réparti sur 102 communes, il gère 5 000 logements. Pour aller d’un bout à l’autre du parc, il faut compter 1h30. Imaginez le déploiement de la proximité physique dans ce contexte de dispersion ! », a expliqué Agnès Charousset, DG de Lot Habitat, également DG d’OPH.

« Outre nos trois agences, qui couvrent 70 % du parc, nous avons donc mis en place une agence virtuelle, outil de dialogue administratif courant, et avons lancé récemment le Loca’truck, une camionnette pour aller rencontrer les locataires en pied d’immeubles. Sur le terrain, l’accueil réservé au Loca’truck est positif avec des locataires enthousiastes. L’efficacité de ce genre d’initiative ne se mesure pas dans les scoring de bonne tenue financière de l’Office, mais c’est sans doute ce qui, sur les plans relationnel et fonctionnel, apporte le plus », ajoute la dirigeante.

Thierry Tourtoulou, DG de l’OPH de l’Ariège, a quant à lui présenté l’opération de revitalisation du centre-ville de Foix menée par son organisme, qui a consisté à réhabiliter, en quartier sauvegardé, un bâtiment abandonné en y créant des logements et des locaux commerciaux.

« Avec ce type d’opérations, nous faisons, nous OPH, ce que personne ne veut faire, et qui est lié à notre ancrage territorial, inscrit dans notre ADN. Nous le faisons pour essayer de faire revenir des populations, notamment vieillissantes, en centre-bourg. Nous rencontrons des difficultés sur ce type de projets, en termes d’ingénierie, de surcoûts et d’équilibres économiques. Nous n’avons pas de visibilité sur les financements qui peuvent les accompagner dans le temps », a déclaré le DG de l’OPH de l’Ariège.

Pour retrouver l’étude complète et l’ensemble des 17 propositions, cliquez ici.

Jérémy Leduc

