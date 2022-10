Vos attentes, votre style, solutions WC de chez Geberit

Que ce soit dans le cadre d’une rénovation ou d’une construction neuve, Geberit vous accompagne dans la conception de votre projet. À vous de choisir le style, les formes, les finitions et le niveau de confort et de fonctionnalité souhaités selon vos attentes. Pour Geberit, un bon design rime avec fonctionnalités performantes et confort d’utilisation.

Design : votre style

Choisir les options de design adéquates, c’est assurer que les nuances et les formes soient parfaitement coordonnées. D’une esthétique épurée et intemporelle, en passant par un design aux courbes arrondies ou géométriques : ne laissez rien au hasard !

Accessibilité : un espace qui vous comprend

Votre salle de bains ou espace WC doit pouvoir répondre à vos besoins pour les 25 années à venir et s’adapter aux changements de votre vie. C’est pourquoi il est important d’anticiper. Geberit vous propose des systèmes derrière le mur et des équipements sanitaires devant le mur offrant tout le confort nécessaire pour toutes les situations.

Propreté

Tout le monde souhaite que sa salle de bain ou son espace WC soit d’une propreté et d’une netteté impeccables, mais personne n’apprécie la contrainte de nettoyage que cela implique. Geberit offre donc des solutions astucieuses qui simplifient le nettoyage et la maintenance, et réduisent considérablement la formation de dépôts – Protection par émail spécial Keractect®, rinçage minutieux avec géométrie asymétrique Geberit TurboFlush, nettoyage simplifié sans bride WC rimfree®, abattant WC avec fonction déclipsable.

Espace optimisé

Il n’y a jamais trop de place dans un espace toilettes. En revanche, de nombreux coins WC ne sont pas assez grands au goût de leurs utilisateurs. Geberit propose des systèmes d’installation, des lave-mains et meubles gain de place qui utilisent la surface disponible à la perfection et simplifient l’agencement de votre espace – Aménagement astucieux, gain de place.

Le confort en plus

Ce sont bien souvent des détails qui font la différence entre la norme et une touche supplémentaire de confort et de fraîcheur. Avec Geberit, vous faites entrer davantage de confort dans votre coin toilettes, grâce à des fonctions de bien-être dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer. Pour un air purifé avec Geberit DuoFresh, la sensation de Fraîcheur avec le WC lavant Geberit AquaClean.

Ergonomie : facilité d’utilisation

Geberit met au point des solutions et des produits innovants qui rendent la vie plus simple et plus confortable dans l’espace WC. Ceux-ci sont faciles à utiliser même sans explications, allègent le travail de l’utilisateur et proposent une réelle valeur ajoutée : Fermeture ralentie, déclenchement frontale ou par le dessus, technologie performante derrière le mur.



Venez découvrir le nouveau concept Geberit lors du salon Idéobain, toutes les solutions WC Geberit à portée de main.

